Investita da un'auto e trascinata sull'asfalto per 20 metri a Palermo, morta donna di 50 anni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ancora sangue sulle strade italiane. Nella serata di venerdì una donna di 50 anni è morta a Palermo dopo essere stata travolta da un’auto. La vittima, morta sul colpo, è stata trascinata per più di 20 metri sull’asfalto. Ferito il conducente della vettura.

Donna investita e uccisa a Palermo

Il tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 10 marzo a Palermo. Secondo quanto riporta Ansa, la vittima è una donna di 50 anni, Rosalia Osman, residente nel quartiere Ciaculli.

L’investimento è avvenuto in viale Regione Siciliana, lungo la bretella laterale in direzione Catania.

L’investimento lungo viale Regione Siciliana

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la donna era andata a piedi a fare la spesa e stava facendo rientro a casa quando, per cause ancora da accertare, è stata travolta da un’auto in corsa.

Dopo l’impatto, la donna è stata trascinata sull’asfalto dalla vettura per più di 20 metri. La 50enne è morta sul colpo: i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Ferito il conducente dell’auto

Nell’incidente è rimasto ferito il conducente dell’auto: è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

Spetterà agli agenti della municipale ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.