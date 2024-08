Investita a Roma insieme al padre la moglie di Enzo Bondi, l’influencer trovato morto sul Lungotevere

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stata investita a Roma, mentre attraversava sulle strisce pedonali insieme al padre, Rachel Terracina, la moglie di Enzo Bondi, l’influencer trovato morto la notte tra l’8 e il 9 agosto sul Lungotevere Dante. Sui social, la donna ha ringraziato la “protezione” del marito.

Investita la moglie di Enzo Bondi a Roma

Nella serata di ieri – venerdì 30 agosto 2024 – poco dopo le ore 20, Rachel Terracina si trovava in compagnia del padre, un uomo di 60 anni, in via Francesco Grimaldi, in prossimità di via dei Prati dei Papa, a Roma.

Mentre i due erano intenti ad attraversare la strada sulle strisce pedonali sono stati travolti da un’automobile, una Dacia Sandero guidata da un uomo di 57 anni, che si è poi fermato a prestare soccorso.

Il post condiviso su Facebook da Rachel Terracina

Immediato sul posto l’intervento dei mezzi di soccorso: il personale medico accorso ha trasferito la donna all’ospedale San Camillo e il padre al San Giovanni. Entrambi i feriti sarebbero ricoverati in codice rosso, come riportato dal Mesaggero.

L’arrivo dei soccorsi

Oltre alle squadre di soccorso medico, sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale, che hanno poi sottoposto il guidatore agli esami tossicologici necessari per verificare se fosse alla guida sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti.

Gli agenti, in attesa dei risultati degli esami, hanno poi raccolto le testimonianze delle persone presenti e procederanno alla verifica delle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

La donna investita, Rachel Terracina, è la moglie di Enzo Bondi, influencer conosciuto sui social con il nome di Kaiserjny, trovato senza vita la notte tra l’8 e il 9 agosto sul Lungotevere Dante, all’altezza del civico 3.

Il messaggio social di Rachel Terracina

E proprio al marito, deceduto da poco, la donna ha scritto un lungo messaggio sui propri canali social: “Sono in un ospedale, reparto neurologia. Testa fasciata, punti in testa, sangue ovunque secco sul corpo, lividi sparsi qua e là. Mi hanno investita tu lo sai, insieme a papà, e da terra ho rivolto gli occhi al cielo e ricordo di aver urlato il tuo nome”.

“Veramente un brutto incidente, ho un forte dolore alla testa per via del trauma cranico – ha poi detto Rachel Terracina, come riportato dal Messaggero – Ora che mio marito non c’è più è tutto straziante. Sono lacerata”.

I due sono ora fuori pericolo, ma ci vorrà ancora un po’ prima che si riprendano del tutto, almeno dalle ferite dell’incidente.