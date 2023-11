Investe una guardia giurata a Bologna che l'aveva rimproverato per il parcheggio alla stazione: il video

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Ha investito una guardia giurata che l’ha redarguito per un parcheggio vietato alla stazione di Bologna, trascinandola per una cinquantina di metri. Un 56enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’uomo è stato processato per direttissima e, in attesa della prossima udienza, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma.

Il rimprovero

L’episodio, riportato da ‘Repubblica’, è avvenuto nella mattina di martedì 7 novembre all’interno del ‘Kiss and Ride’ della stazione di Bologna. Il 56enne aveva parcheggiato sulle strisce pedonali nell’area di sosta breve e la guardia giurata gli si era avvicinato rimproverandolo per aver ostruito il passaggio.

Irritato dalla contestazione, l’uomo è risalito a bordo della sua Mercedes bianca e ha cercato in un primo momento di investire il vigilante in retromarcia.

Il momento in cui il 56enne travolge la guardia giurata nell’area ‘Kiss and drive’ della stazione di Bologna

L’urto

Come mostrato dalla immagini delle telecamere di sorveglianza, la guardia giurata è però riuscita a spostarsi in tempo e a prendere il numero di targa. A quel punto il vigilante si è piazzato davanti all’auto nel tentativo di bloccare il conducente, che però ha accelerato travolgendolo.

Con la guardia giurata attaccata al cofano dell’auto il 56enne non ha comunque accennato a fermarsi, trasportando l’uomo per circa 50 metri prima di farlo finire sull’asfalto.

L’arresto

Il vigilante è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna, senza però riportare gravi conseguenze.

Visionando il filmato del sistema di videosorveglianza della stazione, gli agenti della Polizia ferroviaria intervenuti sul posto sono riusciti a risalire all’identità del proprietario della Mercedes bianca.

Grazie ai successivi appostamenti sotto l’abitazione e davanti al luogo di lavoro del 56enne la Polfer ha fermato l’uomo alla guida dell’auto e lo ha arrestato dopo gli accertamenti di rito, tra i quali i test sull’eventuale assunzione di alcool e sostanze stupefacenti.