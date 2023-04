Investe un ciclista al Lido di Venezia e scappa, anziana signora rischia un'accusa di omissione di soccorso

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragedia sfiorata al Lido di Venezia. Un ciclista 7oenne, urtato da un’auto, è caduto rimediando un trauma cranico. La vettura si è poi dileguata, ma gli investigatori hanno identificato la guidatrice come un’anziana donna, che ora rischia l’accusa di omissione di soccorso.

La dinamica dell’incidente di Venezia

Venerdì pomeriggio un’auto ha investito un anziano ciclista di 70 anni al Lido di Venezia, in piazzale Santa Maria Elisabetta, nei pressi di via Sandro Gallo.

Cadendo, l’uomo avrebbe battuto la testa riportando un trauma cranico. I soccorsi sono arrivati immediatamente sul posto, e l’ambulanza del 118 lo ha portato all’ospedale Santi Giovanni e Paolo.

Fonte foto: Tuttocittà Lido di Venezia, frazione dove è avvenuto l’incidente

Qui i sanitari lo hanno medicato, costatando le ferite alla testa e suturando varie ferite riportate nell’incidente. L’uomo non ha mai perso coscienza e dopo alcuni momenti di paura è stato dichiarato fuori pericolo, rimanendo però in osservazione presso la struttura ospedaliera.

La fuga dell’auto responsabile

Quello che rende particolare l’accaduto è che l’auto che ha urtato il ciclista non si è fermata a prestare soccorso, dileguandosi nel traffico, come avrebbero riportato diversi testimoni del sinistro.

La Polizia Locale ha effettuato i dovuti rilievi e ha indagato fino a notte inoltrata per individuare chi fosse al volante dell’auto pirata. Il punto in cui lo scontro è accaduto è cruciale per la viabilità locale, che ha quindi risentito di alcuni rallentamenti.

Una volta ricostruita la dinamica dell’incidente, gli investigatori hanno appreso da alcuni testimoni il numero di targa e hanno quindi rintracciato l’automobilista.

Alla guida un’anziana: cosa rischia

Quando la Polizia Locale è riuscita a raggiungere l’autista alla guida dell’auto che aveva investito l’anziano ciclista, si è trovata davanti un’anziana signora, confusa su cosa stesse accadendo.

Secondo quanto riporta il sito del quotidiano ‘Il Gazzettino’, la donna, pur consapevole di aver urtato qualcuno, non si sarebbe accorta che questi avesse bisogno di soccorsi, pur essendosi fermata dopo l’incidente.

Convinta che nessuno si fosse fatto male e che la situazione fosse quindi sotto controllo, ha proseguito per la sua strada.

Ore le indagini passano alla procura, che ascoltando i testimoni dovrà accertare la responsabilità dell’anziana negli eventi. La guidatrice rischia però ora di essere accusata di omissione di soccorso.