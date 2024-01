Investe e uccide il padre a Poggio a Caiano col furgone: morto 68enne, figlio scopre notizia e ha un malore

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Tragedia familiare a Poggio a Caiano, in provincia di Prato, dove un 68enne ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone. Alla guida del mezzo il figlio 41enne che, inserendo la retromarcia, ha centrato in pieno l’anziano che ha avuto la peggio.

Investe e uccide il padre col furgone

Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di mercoledì 17 gennaio 2024 a Poggio a Caiano, in provincia di Prato, con un 68enne e il figlio 41enne che si erano recati in una autofficina per il controllo di un furgone.

Passate da poco le 12.30, i due stavano lasciando l’attività di via Melani quando è avvenuto l’incidente. Uscendo in retromarcia e ostacolato da un altro mezzo della ditta che non gli consentiva di vedere bene né di fare manovra tranquillamente, il 41enne alla guida del furgone ha ingranato la marcia non curante del padre vicino.

L’anziano è stato così colpito dal mezzo ed è finito sotto le ruote del furgone stesso.

La notizia delle morte e il malore

Immediata la chiamata al 118, con i soccorsi che sono giunti sul posto per prestare le prime cure all’uomo gravemente ferito. Il 68enne è stato quindi trasferito d’urgenza al Careggi dove però, nonostante i trattamenti tempestivi, l’uomo è deceduto.

Sul posto è arrivato anche il figlio 41enne che non sapeva nulla delle sorti del padre. Giunto in ospedale è stato aggiornato sulla tragica notizia e si è sentito male.

Il 41enne, riferiscono i media locali, ha accusato un malore ed è stato soccorso a sua volta dai sanitari.

Indagini sull’incidente mortale

La Procura ha affidato le indagini alla polizia municipale e ha disposto il sequestro del mezzo. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi curati dalla polizia municipale.

La dinamica precisa del tragico incidente è ora in corso di ricostruzione da parte della Municipale per cercare di capire cosa sia successo in via Melani.