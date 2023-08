Invasione di cavallette in spiaggia da Rimini a Cesenatico: cosa sta succedendo sulla Riviera romagnola

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Invasione di insetti in Riviera. Lungo tutto il litorale romagnolo, da Rimini a Riccione, fino a Cattolica e Cesenatico, sono state segnalate moltissime cavallette sulle spiagge. Si tratta di centinaia di esemplari.

L’invasione di cavallette in Riviera Romagnola

Durante la giornata di oggi martedì 1 agosto uno sciame di cavallette ha invaso le spiagge della Riviera romagnola. Le segnalazioni dei turisti sono state centinaia, lungo tutto il litorale.

Si trovano principalmente sulle recinzioni e le reti che delimitano le spiagge, lungo i camminamenti e sulle cabine dei numerosi stabilimenti balneari che si trovano lungo una delle coste più turistiche d’Italia.

Fonte foto: ANSA Turisti alla spiaggia Miramare di Rimini

La loro presenza, molto insolita, non sta però dando particolari problemi ai bagnanti. Si tratta comunque di un evento straordinario. Sono insetti molto comuni nel mediterraneo, e tendono a formare sciami molto numerosi, attaccando le colture.

Che specie di cavallette ha invaso le spiagge

Secondo quanto riporta il sito del quotidiano ‘Il Resto del Carlino’, si tratterebbe di cavallette dei prati, nome scientifico Calliptamus Italicus.

L’insetto può raggiungere anche i 36 centimetri negli esemplari femminili, ed è di colore grigio o marrone. Soltanto le ali sono tendenti al rosa, ma rimangono nascoste a meno che l’esemplare non spicchi il volo.

Pur non essendo di per sé pericolosa per l’uomo in nessun modo, la cavalletta dei prati può danneggiare fortemente l’agricoltura nutrendosi di piante legumose o orticole. Per questo motivo esistono diversi metodi per liberarsi dalle infestazioni di questa specie.

Perché le cavallette si sono spostate in spiaggia

Le cavallette dei prati si spostano principalmente alla ricerca di cibo. Per questa ragione la loro diffusione nelle campagne è temuta dagli agricoltori. Un solo sciame può infestare molti ettari di terreno mettendo a repentagli interi raccolti.

In spiaggia però non is trovano risorse che possano attrarre questi insetti. Per questa ragione si ipotizza che questo particolare sciame, che ha invaso la Riviera romagnola, potrebbe essere stato spinto in riva al mare dal forte vento di questi giorni.