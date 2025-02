Invasione dei maranza a Napoli, la sfida pericolosa lanciata da Don Alì: "Sarà guerra". Chi è lo streamer

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mentre si avvicina la gara scudetto in Serie A fra Napoli e Inter crescono anche le possibili tensioni, in particolare dopo che Don Alì, un noto influencer, ha lanciato TikTok una sfida fra gruppi “maranza” tra Nord e Sud, minacciando un’invasione della città partenopea. Personaggio controverso, con un passato di problemi legali, non è la prima volta che Don Alì lancia provocazioni estreme.

Napoli a rischio invasione di “maranza”

“Sud preparati, il 1 marzo arriviamo noi e sarà guerra”. Una minaccia per nulla velata, quella dell’influencer Don Alì che ha convocato tutti i “maranza” del Nord per alimentare scontri a Napoli, in previsione della delicata partita del campionato di Serie A fra gli azzurri e l’Inter, in programma sabato 1 marzo alle 18.

Considerato il seguito di Don Alì, si teme un’invasione del capoluogo campano e non solo. “Tutti con il Frecciarossa, prima tappa Roma, poi Napoli e Sicilia… Faremo un macello e scapperanno tutti…perché quelli del Sud parlano male di noi del Nord” ha minacciato, mentre i disordini sono stati già quasi annunciati dalle risposte degli “avversari” sui social.

Chi è Don Alì

Don Alì è un personaggio controverso del web, noto per le sue provocazioni estreme e per il suo legame con la sottocultura maranza. Nato in Marocco nel 2001 e cresciuto a Torino, ha guadagnato notorietà nel 2019 come streamer su Twitch, attirando un vasto pubblico grazie a contenuti provocatori e spesso al limite della legalità.

I suoi video, caratterizzati da toni esagerati e sfide spericolate, hanno spesso suscitato indignazione, portandolo più volte al centro di polemiche e procedimenti giudiziari. Tra le sue azioni più discusse, episodi di vandalismo, provocazioni alle forze dell’ordine e sfide sociali volutamente oltre il limite.

Tuttavia, il suo successo si basa proprio su queste dinamiche, che monetizzano l’indignazione per generare visibilità e rimanere rilevante.

Amato da alcuni per la sua irriverenza, criticato da altri per l’incapacità di distinguere tra spettacolo e realtà, è diventato un simbolo divisivo della cultura giovanile di strada.

Che vuol dire “maranza”

Il termine “maranza“, già in uso negli anni Ottanta e comparabile ad altre parole simili come “tamarro” e “coatto”, va oggi a connotare i giovani appartenenti a gruppi di strada rumorosi e provocatori, spesso inclini a comportamenti esuberanti o aggressivi.

Queste figure si distinguono per un abbigliamento vistoso, caratterizzato da capi firmati (talvolta contraffatti), e per un linguaggio crudo e spavaldo. Si tratta di una sottocultura urbana che mescola ostentazione, provocazione e una certa teatralità nel modo di porsi.

Originariamente dispregiativo, il termine è stato negli ultimi tempi “adottato” in parte, in alcuni casi con un certo orgoglio, da chi lo vive come un tratto identitario.