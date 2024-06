Introvabile da dieci giorni Ricardo Centurion, ex calciatore del Genoa: l'appello del presidente del Velez

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sale la preoccupazione in Argentina per Ricardo Centurion. L’ex calciatore del Genoa è introvabile da dieci giorni.

Centurion, che ha indossato la maglia del Grifone nelle stagioni 2023/’14 e 2017/’18, è sparito da un giorno all’altro, spegnendo il telefono e non facendo più avere notizie di sé.

A dare l’allarme è stato Fabian Berlanga, il presidente del Velez Sarsfield, la squadra che ha sotto contratto attualmente Centurion.

Berlanga ha lanciato un appello intervenendo in una trasmissione di una radio locale: “È scomparso da un giorno all’altro, non abbiamo più avuto notizie di lui. Il suo cellulare è spento”.

I problemi personali di Centurion

Ingaggiato nel 2020 dal Velez, il calciatore trentunenne non è mai stato incisivo sul campo con la maglia del club argentino. Si è anche ritrovato ad affrontare alcuni problemi personali.

Centurion è infatti accusato di corruzione da un agente di polizia e di violenza contro la sua ragazza.

Centurion, gli ultimi anni di carriera

Il Velez lo ha ceduto in prestito al San Lorenzo e al Barracas Central, dove è stato messo fuori rosa per motivi disciplinari.

Centurion era tornato al Velez a fine 2023, allenandosi in solitaria per poi riunirsi ai compagni a partire da febbraio.

Sembrava che avesse trovato un po’ di tranquillità e serenità. Infatti Gustavo Quinteros, allenatore del Velez, aveva dichiarato: “È un ragazzo che si sta riprendendo, gli stiamo dando tutte le possibilità per allenarsi. Speriamo di recuperarlo”. Poi la misteriosa sparizione.