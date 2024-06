Intossicazione da Norovirus per centinaia di persone a Torri del Benàco, sul lago di Garda: le cause

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sarebbero circa trecento le persone colpite da gastroenterite acuta a Torri del Benàco, sul lago di Garda, in seguito a una intossicazione da Norovirus. Le cause sarebbero da ricercare nell’acqua e negli alimenti contaminati, il che ha portato il sindaco del paese a emettere un’ordinanza per vietare l’utilizzo dell’acqua dalla rete idrica per scopi potabili o alimentari.

Intossicazione da Norovirus a Torri del Benàco

Sarebbero tra le due e le trecento le persone a Torri del Benàco che, soprattutto nella giornata di giovedì 27 giugno, sono state colpite da una forma acuta di gastroenterite, causata da un’intossicazione da Norovirus.

Nel piccolo paese sul versante veneto del lago di Garda (nella provincia di Verona), che conta circa 3mila abitanti, l’emergenza sanitaria è scattata tra giovedì e venerdì, con molte persone che si sono recate al pronto soccorso dell’ospedale di Peschiera del Garda o hanno direttamente chiamato il 118, richiedendo l’intervento dell’Azienda Ulss 9 Scaligera.

Il video pubblicato dal sindaco di Torri del Benàco per informare la cittadinanza dell’emergenza legata al Norovirus, che ha costretto il primo cittadino a vietare l’uso alimentare dell’acqua di rubinetto

In seguito ai primi ricoveri però, sono state effettuate le analisi sui campioni di feci di alcuni cittadini, scoprendo che la causa dei malori diffusi è del Norovirus, un microrganismo che può diffondersi tra gli umani attraverso contatti orofecali o aerosol, oppure tramite acqua e cibo contaminati.

L’ordinanza del sindaco

A seguito dello scoppio dell’emergenza, l’Azienda Gardesana Servizi S.p.A., ente che gestisce il servizio idrico e fognario di Torri del Benàco, è stata incaricata di capire come il Norovirus possa essersi diffuso, tramite verifiche con il campionamento delle acque e sulla rete fognaria.

“Ho firmato una lettera all’Arpav per chiedere un campionamento delle acque del lago. Siamo in attesa dei risultati delle analisi di queste ore per la nostra acqua potabile e darò ulteriori notizie” ha detto il sindaco del comune, Stefano Nicotra.

Il primo cittadino, in attesa dei risultati, ha emesso un’ordinanza che “prevede il divieto di uso di acqua a scopo potabile o alimentare”. Una precauzione necessaria, considerando che non si tratta della prima volta che nel Nord Italia si verificano epidemie di gastroenterite causate dal Norovirus.

Che cos’è il Norovirus

Come informa il sito dell’Istituto superiore di sanità, il Norovirus, noto anche come “virus del vomito invernale” o “virus di Norwalk”, è fra le più comuni cause di gastroenteriti.

I sintomi presentati sono infatti quelli dei virus che colpiscono stomaco e intestino, anche se solitamente non si tratta di gravi intossicazioni, tanto che la ripresa dei pazienti affetti da Norovirus avviene di norma entro pochi giorni.