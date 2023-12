Intesa Sanpaolo down, problemi per app e home banking: segnalazioni sul web, commenti e furia degli utenti

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Giornata di down per Intesa Sanpaolo e parte dei servizi della banca, con l’app e l’home banking che non hanno funzionato per diverse ore provocando l’ira degli utenti. Migliaia, infatti, sono state le segnalazioni nella giornata di giovedì 21 dicembre 2023, con tanti correntisti che si sono infuriati perché bloccati nei pagamenti e nelle operazioni online.

Intesa Sanpaolo down, i problemi

Le prime segnalazioni sono arrivate sul portale Downdetector attorno alle ore 15.00 di giovedì 21 dicembre. Gli utenti che hanno segnalato problemi hanno riscontrato l’impossibilità di accedere all’app e al sito di Intesa Sanpaolo.

Non è chiaro quale sia la natura dei malfunzionamenti, con la banca che non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

I clienti hanno spiegato che i problemi principali sono stati nell’accesso ai conti via app e l’impossibilità ad utilizzare i servizi bancari per smartphone. Le segnalazioni arrivano da tutta Italia, in particolare dalle città di Roma, Milano, Napoli, Perugia, Bologna, Torino e Genova, come mostra la mappa su Downdetector.

Il problema sull’app

Come detto, non si conoscono le cause che hanno portato al down dell’app e dell’home banking.

Molti utenti però hanno fatto fatica ad accedere, e infatti una volta aperta l’app della banca compare il messaggio: “Ci scusiamo ma, per un problema tecnico non puoi proseguire. Per favore, riprova più tardi”.

L’errore che compare, nello specifico, è il “ER0076“.

Tra i commenti sul portale un cliente ha spiegato che mentre utilizzava l’app è apparso il seguente messaggio: “Gentile cliente, un problema tecnico ha impedito l’esposizione del patrimonio, la preghiamo di riprovare più tardi”.

Le segnalazioni iniziate alle 15.00 sono cresciute raggiungendo il picco poco prima delle 16.00.

Furia degli utenti per il down

Sul sito specializzato Downdetector fioccano le segnalazioni, ma anche i commenti infuriati degli utenti che hanno scritto: “Devo fare un pagamento urgente e come spesso capita è tutto bloccato, qui però siamo sotto Natale e non esiste proprio, è davvero una vergogna“.

Un altro utente sotto aggiunge: “Ho un investimento da disinvestire urgentemente, e questa baracca va in blocco. Sto seriamente valutando di togliere tutto, sono dilettanti allo sbaraglio e sono stufo di pagare il canone a caro prezzo”.