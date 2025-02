Intesa Sanpaolo down e problemi ai pagamenti con transazioni negate e soldi scalati dal conto: cosa succede

Non soltanto un down dell’home banking, ma anche prelievi fantasma da mille euro. L’app e i servizi del sito di Intesa Sanpaolo sono rimasti bloccati per alcune ore, impedendo ai clienti di effettuare pagamenti e bonifici in tutta Italia. Oltre all’impossibilità di eseguire transazioni, diversi clienti hanno segnalato somme scalate senza autorizzazione dal proprio conto corrente.

Intesa Sanpaolo down

I problemi sui servizi di Intesa Sanpaolo si sono cominciati a manifestare a partire dalle 12 di venerdì 28 febbraio, con un picco di oltre 2mila segnalazioni raggiunto su Downdetector intorno alle 13.30.

Il portale, specializzato nel raccogliere gli avvisi e dare informazioni in tempo reale sullo stato di tutti i tipi di servizi online e di telecomunicazione, ha localizzato le anomalie in tutte le grandi città italiane, concentrate soprattutto a Milano. Torino, Bologna, Perugia, Roma e Napoli.

Pagamenti bloccati e operazioni fantasma

La maggior parte dei malfunzionamenti comunicati dai clienti di Intesa ha riguardato le carte di credito e più in generale l’accesso negato all’home banking, tramite smartphone e Pc, oltre alle transazioni negate ma che risultavano comunque effettuate. Recentemente l’app di Intesa Sanpaolo aveva già manifestato diversi problemi.

Come avviene in questi casi, gli utenti si sono riversati sui social per esprimere le proprie lamentele e cercare informazioni sulle anomalie, anche per colpa di un servizio clienti irraggiungibile.

Sulla piattaforma X diversi account hanno segnalato, inoltre, dei prelievi da mille euro sul proprio conto corrente mai autorizzati. Alcuni di loro hanno poi scritto di essere stati rassicurati dalla propria filiale sul fatto che le somme saranno riaccreditate.

Il comunicato

Intorno alle 17, Intesa Sanpaolo ha spiegato che il picco dei malfunzionamenti è stato superato e che i problemi per le transazioni verranno sistemate nei prossimi giorni, senza però spiegare la causa dei disservizi:

“Intesa Sanpaolo comunica che in tarda mattinata, alcuni servizi di pagamento istantaneo e prelievo contante sono stati temporaneamente indisponibili – si legge nel comunicato stampa diffuso dall’istituto di credito – La situazione è tornata, in breve tempo, alla normalità. La Banca, scusandosi con i propri clienti per gli eventuali disagi arrecati, informa che l’accesso alla propria App e al proprio sito sono sempre stati disponibili e che eventuali visualizzazioni sull’estratto conto di operazioni non effettuate, verranno regolarizzate nelle prossime ore”.