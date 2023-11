Intera classe ripete la Maturità a Messina, esami in corso: alcuni studenti sono già iscritti all'Università

Gli studenti della V-AL del liceo “Galileo Galilei” a Spadafora, in provincia di Messina, sono tornati sui banchi di scuola per ripetere le prove orali degli esami di Maturità. Il motivo? Il ricorso presentato dai genitori di una studentessa.

Il ricorso dei genitori di una studentessa

La vicenda è riportata da ‘La Repubblica’. Lo scorso luglio, al termine degli esami di Stato, i genitori di una studentessa, insoddisfatti del voto della figlia (inferiore al 70), hanno presentato una denuncia.

L’Ufficio scolastico regionale ha disposto un’ispezione dalle quali sarebbero emerse alcune irregolarità: alla luce di ciò è stato deciso di annullare le prove orali, è stata nominata una nuova commissione e il ritorno sui banchi di scuola che gli studenti pensavano aver lasciato per sempre è stato fissato per il mese di novembre 2023.

Alcuni studenti hanno già sostenuto la nuova prova orale, nella giornata di sabato 11 novembre sarà la volta degli ultimi 2 alunni, tra cui la studentessa che ha presentato la denuncia, che si siederà per ultima.

Il racconto della madre di un’alunna

Caterina Galletta, mamma della giovane Andrea, nelle vesti di genitore e avvocato che ha difeso gli altri 10 ragazzi, ha raccontato a ‘La Repubblica’: “Era una delle migliori amiche di mia figlia. Al termine degli esami di Stato, erano partite assieme per un viaggio e ha nascosto a mia figlia di avere già intrapreso un’azione legale“.

Poi ha aggiunto: “Il coraggio di denunciare? Ma quando mai. Se la ragazza aveva riscontrato delle irregolarità avrebbe potuto anche denunciare subito, senza aspettare i voti”.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Spadafora è in provincia di Messina, in Sicilia.

Le testimonianze di due alunne

La figlia di Caterina Galletta, Andrea, è stata costretta a prendere un aereo, da Malta, per rientrare in Sicilia e sostenere di nuovo l’esame di Maturità. Il suo esame è stato brillantissimo, come il primo. Le parole della giovane: “Avevo preso 100 e spero che il mio voto venga confermato. Frequento un’università americana, a Malta, avrei dovuto sostenere un esame a Londra la scorsa settimana, ma non ho potuto. Anche i costi del viaggio sono stati considerevoli. Per fortuna, però, è andata”.

La sua compagna Erica, la prima a sedersi davanti alla commissione (nel suo esame si è focalizzata su stalking e femminicidi), ha detto: “Ora mi sento più libera. I miei sogni? Vorrei impegnarmi nel sociale”.