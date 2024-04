Intelligence italiana cerca nuovi 007, come fare domanda e inviare candidatura per entrare nei servizi segreti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’intelligence italiana cerca nuovi 007: ecco come fare domanda e inviare la propria candidatura per entrare nei servizi segreti. La ricerca è concentrata soprattutto su figure tecniche, come esperti di tecnologia e intelligenza artificiale.

L’intelligence italiana cerca nuovi 007

I servizi segreti italiani sono alla ricerca di figure tecniche di alto profilo. Le candidature per diventare agente dell’intelligence saranno aperte fino alla mezzanotte 31 maggio 2024.

Le principali figure ricercate sono esperti tecnici in ambito di intelligenza artificiale e tecnologia. Questo sottolinea l’importanza che i settori del comparto IT stanno acquisendo anche nell’ambito della sicurezza nazionale.

Fonte foto: Getty I servizi segreti italiani assumono

Altre figure ricercate sono archivisti e esperti per la digitalizzazione della documentazione, esperti di scienze comportamentali e fotointerpretazione di immagini satellitari.

Ci sono poi alcuni profili accessibili tramite candidatura spontanea: analista geopolitico su terrorismo ed eversione, esperto in transizione energetica, conoscitore di lingue rare e dialetti d’area, esperto in attività HUMINT di ricerca informativa sviluppatore di software.

Come fare domanda e inoltrare la propria candidatura

Per fare domanda e lavorare con i Servizi di informazione per la Sicurezza Nazionale ci si può recare sul sito sicurezzanazionale.gov.it, nella sezione “lavora con noi”, presente sul portale.

Qui si può accedere a due diversi modi con cui i servizi segreti reclutano i propri agenti e dipendenti. Da una parte ci sono le candidature spontanee. Dall’altra si può invece accedere all’area riservata alle posizione aperte appena descritte.

Lo stesso sito sottolinea però che questa selezione non è un concorso pubblico. Di conseguenza, passarla non garantisce un posto di lavoro. La selezione rimane a totale discrezione delle agenzie stesse, per garantire la massima professionalità delle persone reclutate.

Chi può entrare nei servizi segreti

Anche se la propria candidatura passa la prima selezione dei curriculum inviati sul sito, non si può essere sicuri di essere assunti all’interno dei servizi di informazione per la Sicurezza Nazionale.

Bisognerà infatti passare, dopo questa prima fase di selezione, alcuni test fisici che garantiscano di essere in possesso delle abilità e delle capacità necessarie per intraprendere il lavoro di dipendente dei servizi segreti.

Infine, bisognerà svolgere anche un test attitudinale per l’idoneità psichica e alcune verifiche sulle proprie effettive capacità tecniche necessarie allo svolgimento delle mansioni previste dall’impiego.