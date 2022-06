Insulti razzisti contro Kyrgios e i vergognosi commenti di una giornalista: com'è finita

Non sono insulti razzisti contro Kyrgios, ma anche un maldestro tentativo di minimizzare l’accaduto con parole che facevano rima con “convenienza”.

Kyrgios e gli insulti durante il match a Stoccarda

Durante la gara di sabato 11 giugno all’Open di Stoccarda il campione di tennis australiano Nick Kyrgios è stato battuto dallo sfidante Andy Murray, delegato del Regno Unito.

Dopo un primo set vivo e partecipato, Kyrgios ha affrontato un secondo set totalmente deconcentrato e, soprattutto, innervosito.

A distrarlo dalla gara sarebbe stato uno spettatore che gli avrebbe urlato frasi razziste. Kyrgios ha tentato di far intervenire l’arbitro, che tuttavia lo ha invitato a proseguire con l’incontro.

Dopo la gara, il campione australiano si è sfogato su Instagram: “La gente sembra pensare che sia normale. Lo sto vedendo accadere in altri sport, e per molti altri atleti. Stiamo giocando per voi, anche se sostenete l’avversario”.

Durante la conferenza stampa Nick Kyrgios ha riferito l’insulto che avrebbe ricevuto dagli spalti: “Stai zitto e gioca, brutta pecora ne**a“.

Il commento della giornalista Lisa Miller

Non solo il danno, anche la beffa. La giornalista australiana Lisa Miller ha commentato la spiacevole vicenda ma si è trovata a commettere una gaffe.

Durante una puntata del programma ABC News Breakfast, la conduttrice ha mostrato le immagini di Kyrgios, ha riportato l’accaduto e ha commentato: “Non c’è spazio per il razzismo, ma mi chiedo se gli faccia bene. Ci saranno altre persone che diranno che devi solo ignorarlo, devi bloccarlo se il suo obiettivo principale è andare lì e vincere”.

In poche parole: ignorare i cori razzisti e pensare soltanto alla gara. Per queste parole Lisa Miller è stata accusata di aver minimizzato l’accaduto e con questo giudizio è stata duramente attaccata sui social.

Le scuse

Raggiunta dall’ondata di critiche, il giorno dopo la gaffe Lisa Miller si è scusata pubblicamente con il suo connazionale australiano.

Ecco le sue parole: “Non intendevo minimizzare gli insulti che gli sono stati rivolti. Quello che ho detto e il modo maldestro in cui l’ho detto è stato sbagliato. Sono umana, facciamo confusione, ieri ho commesso un errore e mi dispiace”.

Per il momento il campione Nick Kyrgios non ha ancora replicato alle parole della giornalista.