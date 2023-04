Insulti da tifosi del Napoli al figlio di Theo Hernandez del Milan dopo la foto su Instagram: "Deve morire"

Il calciatore del Milan Theo Hernandez e il figlio di un anno sono stati investiti dall’odio sui social dopo che il giocatore ha pubblicato un post di auguri di buon compleanno per il piccolo.

Il post su Instagram del calciatore del Milan Theo Hernandez

Nella giornata di venerdì 7 aprile Theo Hernandez ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto che lo ritrae mentre tiene tra le mani il figlio.

Nella didascalia del post scritto dal latrale spagnolo si legge: “Tanti auguri amore mio. Papà ti ama tanto. 1 anno“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T H E O H E R N Á N D E Z (@theo3hernandez)

Gli insulti a Theo Hernandez e al figlio su Instagram

Nei giorni successivi alla pubblicazione del post su ‘Instagram’, tra i commenti sono iniziati ad apparire diversi messaggi di insulti al terzino spagnolo del Milan e al figlio di appena 1 anno di vita.

Qualcuno si è spinto addirittura ad augurare la morte al bambino o a sperare che il calciatore rossonero faccia la fine di Gianluca Vialli, deceduto il 6 gennaio del 2023 a causa di un tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato nel 2017.

Dai riferimenti nei commenti è apparso chiaro ed evidente che i messaggi pubblicati contro Theo Hernandez e il figlio provenivano perlopiù da sostenitori del Napoli, nonostante tanti altri tifosi partenopei siano poi intervenuti nella conversazione online per prendere le distanze da chi aveva pubblicato insulti e per esprimere la loro solidarietà nei confronti del calciatore rossonero.

Milan e Napoli si sono sfidati recentemente in campionato il 2 aprile (0-4 per i rossoneri il risultato finale allo stadio “Maradona”) e in Champions League mercoledì 12 aprile, nella gara d’andata dei quarti di finale della competizione europea (1-0 per il Milan a ‘San Siro’). La sfida di ritorno in Champions League è in programma martedì 18 aprile alle ore 21.

Il commento di Rafael Leao dopo gli insulti a Theo Hernandez

Sulla vicenda che ha colpito Theo Hernandez è intervenuto pubblicamente anche il suo compagno di squadra Rafael Leao.

L’attaccante portoghese del Milan, nella serata di domenica 16 aprile, ha scritto su ‘Twitter’: “Purtroppo i social network sono uno strumento dove ognuno pensa di poter dire quello che vuole. Non succede niente fratello, Dio è sempre con la tua famiglia”.