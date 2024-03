Instagram e Facebook down oggi 5 marzo: problemi per gli utenti Meta in tutto il mondo, funziona solo WhatsApp

Martedì 5 marzo, intorno alle ore 16, Facebook e Instagram hanno smesso di funzionare. Diversi utenti hanno segnalato il classico down dei servizi, con problemi in tutto il mondo legati all’accesso o alla visualizzazione e caricamento dei contenuti. Un brutto colpo per i social di Meta, al momento solo WhatsApp sembra non risentire di criticità.

Facebook e Instagram down: cosa succede

Per molte persone è impossibile accedere a Facebook, alla richiesta dell’inserimento della password si resta comunque bloccati.

Su Instagram, invece, il messaggio di errore che compare è “impossibile aggiornare il feed“.

I problemi persistono sia dall’app sia dalla versione desktop.

Si salva solo WhatsApp, ko anche Messenger

Per la galassia Meta, che annovera anche Messenger – inutilizzabile al pari di Instagram e Facebook – un duro colpo.

Al momento, infatti, sembra funzionare solamente WhatsApp.

Problemi in tutto il mondo

Come riportato anche da testate di altri Paesi, il mancato funzionamento di Instagram e Facebook si sta registrando in tutto il mondo.

Milioni di utenti sono stati sostanzialmente buttati fuori dai propri account, senza poter riaccedere.

Tra le ore 16 e le ore 16:30 di martedì 5 marzo, in Italia, il sito Downdetector – che monitora i malfunzionamenti dei servizi online grazie agli utenti – ha registrato:

oltre 32 mila segnalazioni sui disservizi di Facebook;

segnalazioni sui disservizi di Facebook; oltre 22 mila segnalazioni sui disservizi di Instagram.