Instagram down in tutto il mondo: cosa è successo e perché si è verificato il problema

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Instagram down nella notte fra il 21 e il 22 maggio. Il popolare social network ha mandato nel panico molti utenti, almeno chi si trovava ad utilizzare il servizio nelle ore notturne. Chi ha preso in mano il proprio smartphone solo al mattino, infatti, si è trovato all’oscuro di tutto, scoprendo il blocco attraverso i messaggi di altri utenti su diverse piattaforme social.

Instagram bloccato dalla mezzanotte del 22 maggio

Il disservizio di Instagram ha avuto inizio dopo la mezzanotte del 21 maggio, esattamente a cavallo fra due giorni. Gli utenti che hanno tentato di navigare all’interno della piattaforma di proprietà di Meta hanno riscontrato difficoltà nell’aggiornare il proprio feed (la schermata con i contenuti).

A molti, inoltre, è risultato improvvisamente impossibile accedere a post, storie e reel (il nome dei contenuti video su Instagram). Il sistema, evidentemente, ha subito un crash, restituendo un messaggio di errore.

Fonte foto: istockphoto I servizi dell’app di Instagram sono stati inaccessibili in tutto il mondo dopo la mezzanotte del 21 maggio

Le segnalazioni su Downdetector da tutto il mondo

Il blocco globale di Instagram è stato segnalato in tutto il mondo, come dimostrato da Downdetector, la piattaforma che raccoglie i reclami degli utenti sui disservizi in rete.

La protesta si è rapidamente diffusa anche su altri social media, in particolare su Twitter, dove sotto l’hashtag #InstagramDown sono affiorate segnalazioni da tutto il pianeta.

Si tratta quindi di un problema non solo italiano, ma globale, che ha colpito la piattaforma di Meta nella notte tra il 21 e il 22 maggio. Al contrario, WhatsApp e Facebook, anch’essi appartenenti a Meta, non hanno riscontrato alcun problema.

Perché Instagram non funziona: possibili spiegazioni

Ma cosa ha causato questo nuovo disservizio di Instagram nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 maggio? In passato, blocchi simili hanno colpito tutte le piattaforme del gruppo Meta, compresi Facebook e WhatsApp, mentre questa volta solo Instagram è rimasto bloccato.

Le ipotesi che circolano suggeriscono un problema legato ai server della piattaforma. Altri utenti ipotizzano invece che si tratti di un aggiornamento del sistema che ha causato il crollo dell’intera infrastruttura.

Dave Arnold, portavoce di Meta, ha dichiarato a The Verge e Variety che si è trattato semplicemente di un problema tecnico che ha impedito l’accesso a Instagram. “Abbiamo risolto il problema nel minor tempo possibile e ci scusiamo per le conseguenze causate da questo blocco” ha affernato Arnold. Dopo qualche ora, anche l’account Twitter di Instagram si è scusato per l’incoveniente momentaneo.

Per chi si fosse trovato coinvolto nell’Instagram Down, è fondamentale sapere che il problema è stato risolto rapidamente dagli sviluppatori di Meta. È possibile infatti tornare a utilizzare l’app in tutta tranquillità a partire dalla mattina del 22 maggio.