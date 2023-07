Inseguono un ragazzo che guida senza patente: poliziotti accerchiati e picchiati con dei bastoni a Torino

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Attaccati dopo l’inseguimento. Una pattuglia di poliziotti si è ritrovata circondata dopo aver inseguito un ragazzo alla guida di un camper senza patente a Torino, in zona Mirafiori. I due agenti sono stati ricoverati in ospedale.

L’inseguimento del camper

Attorno alle 22:30 di venerdì 28 luglio, una pattuglia di poliziotti ferma per un controllo un camper che circola in una zona molto densamente abitata di Torino ad altissima velocità.

Il mezzo però ignora l’alt degli agenti e procede in retromarcia schiantandosi contro una pensilina di una fermata del tram che finisce distrutta. A quel punto il camper si ferma, secondo quanto riporta il sito del quotidiano ‘La Repubblica’.

La zona di Torino dove si è verificato l'inseguimento e i due poliziotti sono stati aggrediti

Un agente si avvicina per controllare se il conducente sia rimasto ferito, ma prima che possa farlo il ragazzo alla guida riparte. A quel punto i poliziotti avvisano tutte le volanti a disposizione per ricominciare l’inseguimento.

Il camper prosegue imboccando diverse vie contromano, perdendo alcuni pezzi lungo la carreggiata a causa dell’impatto precedente.

L’accerchiamento e il pestaggio

Il ragazzo alla guida si ferma soltanto nei pressi di corso Tazzoli, dove sono presenti molti altri camper parcheggiati in un insediamento abusivo. Qui si rifugia in un altro mezzo e i poliziotti scendono dalla loro auto per arrestarlo.

Gli agenti si ritrovano però presto circondati da una decina di persone armate di bastoni, scese dai camper parcheggiati. La pattuglia viene aggredita e riceve colpi alla schiena, al collo e agli arti.

Prima che la situazione possa degenerare ulteriormente arrivano altri agenti, chiamati dopo lo schianto iniziale del camper, che riportano la situazione sotto controllo e riesce ad arrestare il sospettato

Come stanno i poliziotti

I due poliziotti aggrediti vengono portati in ospedale e medicati. Riportano diverse contusioni in varie parti del corpo e vengono dimessi con una prognosi di dieci giorni.

Il ragazzo che era alla guida del camper viene infine arrestato. Si tratta di un pregiudicato, risultato privo di patente di guida. Ora è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato.