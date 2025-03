Inseguimento nella notte a Catania, presi con le dosi di cocaina pronte da spacciare: arrestati due giovani

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani catanesi sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio durante un controllo notturno della polizia. Gli agenti hanno fermato i sospetti in via Cosentino, a Catania, dopo che questi hanno tentato di eludere il controllo con manovre pericolose.

Il controllo notturno

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, durante i consueti servizi di controllo del territorio, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno notato due giovani a bordo di un’auto. Alla vista della pattuglia, i ragazzi hanno iniziato a compiere manovre pericolose nel tentativo di sfuggire al controllo.

La scoperta della droga

Il comportamento sospetto ha spinto gli agenti a fermare il veicolo per ulteriori verifiche. Avvicinandosi, i poliziotti hanno percepito un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’interno dell’auto. La perquisizione ha portato al ritrovamento di un borsello contenente 27 involucri di cocaina, già suddivisi in dosi, per un totale di 17,8 grammi. Inoltre, nella tasca del giubbotto del ventenne, sono stati trovati 177 euro, ritenuti proventi dell’attività di spaccio.

Le conseguenze legali

Una volta scoperti, i due giovani hanno ammesso le loro responsabilità. In considerazione della droga trovata, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sentito il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale, i due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.

Fonte foto: IPA