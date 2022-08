Inseguimento in via Torquato Taramelli a Bergamo: scena da film, corsa contromano e sparatoria

Un inseguimento da film quello andato in scena a Bergamo nella mattina di oggi martedì 2 agosto, con tanto di sparatoria. Una macchina dei carabinieri è stata vista a sirene spiegate, per tentare di star dietro a un furgone.

Ecco tutti i dettagli e i racconti dei testimoni sull’inseguimento con sparatoria tra i carabinieri e un furgone a Bergamo.

Furgone in fuga in via Angelo Mai a Bergamo: la dinamica e il tragitto del mezzo

La dinamica dell’accaduto si evince appunto da quanto raccontato agli organi di stampa da chi si è trovato ad assistere all’inseguimento da film poliziesco. Il furgone, modello Ford, è stato visto innanzitutto in via Angelo Mai, intorno alle ore 9.

La corsa del mezzo sarebbe proseguita in viale Papa Giovanni XXIII, quindi nei pressi della stazione, attraverso via Foro Boario – contromano – e poi ancora via Mai. Poi via Clara Maffeis, via Pascoli, via Taramelli.

Gli agenti sparano al veicolo Ford: lo bloccano sulla pista ciclabile

La corsa del furgone è terminata sulla pista ciclabile, i carabinieri infatti hanno mirato alle ruote del veicolo, sparando cinque o sei colpi: nessuno scampo per il guidatore, che è dovuto scendere all’altezza dell’incrocio tra via Mai e via Taramelli.

Il guidatore all’inizio tuttavia non si è dato per vinto, neanche quando la sua fuga era ormai senza scampo: ha infatti ferito uno dei carabinieri che gli aveva ordinato di scendere dall’abitacolo. Lieve la ferita riportata dall’esponente delle forze dell’ordine alla gamba.

L’inseguimento è terminato solo quando il guidatore, immobilizzato a terra e con le manette, è stato condotto in caserma dalle forze dell’ordine.

Fuga con inseguimento e sparatoria in via Taramelli: i racconti dei testimoni

“Ci siamo spaventati molto e abbiamo scelto di rimanere chiusi in casa per paura di quello che stava accadendo. I colpi sono stati molti e avevamo paura che continuassero a sparare”, ha raccontato un testimone al sito di informazione locale di Bergamo, BergamoNews.

“Uno dei carabinieri, quello rimasto ferito alla gamba, ha usato le maniere forti – è invece il resoconto di una cittadina che ha assistito alla scena – con il manganello ha cercato di rompere i finestrini e il parabrezza della macchina”.

“Oltre al ragazzo, hanno tolto dal furgone anche due borsoni”, ha concluso.