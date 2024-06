Inseguimento contromano sulla Tiburtina con la polizia: arrestato 33enne a Tivoli Terme in possesso di cocaina

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

A Tivoli Terme, frazione di Tivoli nella città metropolitana di Roma, un 33enne è stato arrestato dopo un inseguimento con la polizia protrattosi per 15 chilometri da ponte Mammolo, lungo la Tiburtina. L’uomo, originario di Guidonia, era a bordo della sua Porsche Cayenne e al momento dell’arresto è stato trovato in possesso di cocaina e di un coltello. Ora è agli arresti domiciliari.

Arrestato 33enne a Tivoli Terme dopo un inseguimento con la polizia

Un 33enne è stato arrestato dopo un inseguimento per 15 chilometri ingaggiato con la polizia da ponte Mammolo a Tivoli Terme, lungo la Tiburtina.

L’uomo, originario di Guidonia, sempre vicino Roma, ha sfrecciato con la sua Porsche Cayenne anche contromano in alcuni tratti, dopo essere scappato alla vista di una volante.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Tivoli, città metropolitana di Roma Capitale

Il 33enne è già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati connessi agli stupefacenti per i quali, come riporta AGR, era stato “di recente condannato in via definitiva”.

L’uomo trovato in possesso di cocaina e di un coltello

L’uomo di 33 anni arrestato a Tivoli Terme dopo un inseguimento sulla Tiburtina è stato trovato, dopo essere stato sottoposto a controllo, in possesso di un coltello a scatto e circa 3 grammi di cocaina.

Durante l’ispezione ha tentato di darsi alla fuga a piedi, dando poi in escandescenze e tentando ulteriormente di scappare al momento del trasporto in Commissariato.

Sostanze stupefacenti in casa

Le autorità hanno poi provveduto a effettuare una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione a Villalba di Guidonia, che AGR definisce un vero e proprio “fortino” con grate e portoni blindati.

Nel corso del controllo nella casa del 33enne la polizia ha rinvenuto del materiale per confezionare sostanze stupefacenti, oltre a un altro coltello in aggiunta a quello già trovato in possesso dell’uomo.

Dopo il fermo, avvenuto il 4 giugno, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato la misura cautelare degli arresti domiciliari il 6 giugno.