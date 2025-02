Insegue l'ex compagna in auto tra le vie di Gioia Tauro e la costringe a fermarsi: arrestato 40enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Reggio Calabria per il reato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo ha inseguito la donna in auto a Gioia Tauro, costringendola a fermarsi, per poi fuggire all’arrivo delle forze dell’ordine.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, già denunciato dalla ex compagna per atti persecutori sin dalla fine della loro relazione, ha atteso che la donna accompagnasse il figlio a scuola per avvicinarla. Durante l’inseguimento, ha effettuato manovre pericolose per costringerla a fermarsi.

Intervento della Polizia

All’arrivo degli agenti delle Volanti, l’uomo è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo presso la sua abitazione familiare. Nonostante la fuga, ha continuato a proferire minacce di morte nei confronti della donna, portando così al suo arresto per atti persecutori.

Assistenza alla vittima

La donna, visibilmente scossa dall’accaduto, ha ricevuto assistenza dagli agenti che operano a Reggio Calabria. L’uomo, invece, è stato trasferito in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti.

Fonte foto: IPA