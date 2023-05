Insegue bus Atac a Roma che gli aveva bucato il pallone: 22enne aggredisce autista e provoca un incidente

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Ha inseguito e tagliato la strada a un bus Atac per fermare e picchiare l’autista che poco prima gli aveva bucato il pallone col quale stava giocando passandogli sopra col mezzo. Follia a Roma, con protagonista un 22enne, al Tufello, con il veicolo coinvolto in un incidente che ha provocato il ferimento di alcuni passeggeri.

Taglia la strada al bus e picchia autista

L’episodio, secondo quanto raccontato da La Repubblica, è avvenuto nella serata di mercoledì 3 maggio 2023 a Roma. Stando a quanto ricostruito, sembra che il 22enne abbia tagliato la strada intenzionalmente al bus con la sua Lancia Y in via Monte Massico e una volta fermato il mezzo avrebbe aggredito l’autista Atac.

Il sorpasso repentino da sinistra a destra della carreggiata avrebbe provocato lo scontro tra i due veicoli, con i passeggeri all’interno del bus 38 che sono stati sbalzati nell’abitacolo del mezzo subendo ferite lievi. Non contento, il 22enne sarebbe sceso dall’auto e avrebbe preso a pugni l’autista.

“Mi aveva bucato il pallone”

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Fidene Serpentara per cercare di ricostruire quanto accaduto. Appurato che il sorpasso e l’incidente siano stati premeditati, il 22enne ha sconvolto gli agenti con una dichiarazione.

Il giovane, infatti, avrebbe rivelato di aver inseguito il bus per vendicarsi. Poco prima, infatti, il 38 era passato sul pallone con cui il ragazzo stava giocando con la fidanzata. Il mezzo ha quindi bucato il pallone e il giovane, adirato perché l’autista non si era fermato per chiedere scusa, ha deciso di farsi giustizia da solo.

Arrestato e denunciato 22enne

Sentito dalle forze dell’ordine, il giovane ha provato a giustificarsi in qualsiasi modo per il gesto e l’incidente provocato quando erano passate da poco le 20. Definito un “capriccio di un 22enne”, il gesto è stato subito condannato e il giovane è stato arrestato per lesioni e denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Intanto i passeggeri del bus Atac rimasti feriti nell’incidente sono stati medicati sul posto e nessuno di loro avrebbe riportato ferite gravi tanto da richiedere il ricovero in ospedale.