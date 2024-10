Inondazioni in Francia per la pioggia, giù oltre mezzo metro d'acqua: auto trascinata via dal fiume, il video

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un disastro. Nelle ore in cui l’Italia, soprattutto tra Liguria e Toscana, è finita sott’acqua, la pioggia ha colpito anche la Francia, causando inondazioni drammatiche. Oltre mezzo metro d’acqua è caduto in circa 48 ore, causando la piena dei fiumi: alcune auto sono state trascinate via dalla furia del maltempo.

Le inondazioni in Francia

La pioggia caduta sul sud della Francia è stata definita “eccezionale” dai servizi meteo transalpini.

Inondazioni e fiumi in piena hanno devastato interi paesi, mettendo a rischio i cittadini.

Fonte foto: Getty Immagine scattata a Limony, in Francia, il giorno dopo le inondazioni

Pioggia battente: oltre mezzo metro d’acqua in 48 ore

La ministra della Transizione ecologica, Agnés Pannier-Runacher, ha annunciato l’apertura di una cellula di crisi nel suo Ministero con la presenza dei responsabili di tutti i servizi competenti: “Stiamo affrontando una situazione dalla portata inedita, 600 millimetri d’acqua sull’Ardéche, è qualcosa di mai visto a memoria d’uomo”.

Poi, citata dall’Ansa, ha sottolineato la drammaticità dell’evento: “600 millimetri sono oltre 60 centimetri d’acqua caduti in 48 ore”.

Sono 6 i dipartimenti in allerta rossa, il massimo grado di attenzione:

Alta Loira

Ardéche

Rodano

Loira

Lozére

Alpi Marittime.

L’auto trascinata via dal fiume in piena

Annonay, un villaggio dell’Ardéche, è stato completamente allagato.

In uno dei tanti video diffusi sui social si vede persino un’auto trascinata via dal fiume in piena.