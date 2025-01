PROMO Innovazione, sicurezza e design nei sistemi di evacuazione CAODURO® S.P.A. leader nei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore, offre soluzioni innovative, affidabili e conformi alle normative europee

Nell’ambito della sicurezza antincendio, i sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (ENFC) rappresentano una soluzione indispensabile per garantire la protezione delle persone e delle strutture. CAODURO® S.P.A., leader nella progettazione e produzione di dispositivi per questi sistemi, offre una gamma completa di prodotti che uniscono tecnologia, design e conformità alle normative vigenti. Con una lunga esperienza nel settore, l’azienda si distingue per l’eccellenza e l’affidabilità dei suoi dispositivi, progettati per adattarsi a ogni tipo di edificio.

L’innovazione dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore

I dispositivi di evacuazione naturale di CAODURO® sono progettati con soluzioni innovative, efficaci e sostenibili. I dispositivi di evacuazione da tetto di CAODURO® sono stati sviluppati per integrarsi perfettamente nell’architettura degli edifici e offrire prestazioni eccellenti:

SMOKE ARIES® è un evacuatore a battente funzionante con motore elettrico. Svolge le funzioni sia di evacuazione del fumo e del calore sia di ventilazione giornaliera dei locali ed elimina l’intervento manuale in copertura in caso di aperture accidentali.

SMOKE OUT® è un evacuatore a battente dotato di cilindro pneumatico, il loro funzionamento si basa sull’azionamento tramite gas compresso, potente ed affidabile. Il dispositivo SMOKE OUT® può essere integrato con un’apertura di tipo elettrico ottenendo un unico dispositivo in grado di soddisfare sia l’evacuazione fumo e calore sia la ventilazione naturale.

è un evacuatore a battente dotato di cilindro pneumatico, il loro funzionamento si basa sull’azionamento tramite gas compresso, potente ed affidabile. Il dispositivo SMOKE OUT® può essere integrato con un’apertura di tipo elettrico ottenendo un unico dispositivo in grado di soddisfare sia l’evacuazione fumo e calore sia la ventilazione naturale. SMOKE LAME TT , sono degli evacuatori da tetto con apertura caratterizzata da una serie di lame incernierate su di un telaio perimetrale in alluminio. Possono essere azionati da un cilindro pneumatico o da un motore elettrico.

SMOKE LAME PT , sono degli evacuatori da parete a lamelle azionabili da un cilindro pneumatico o da un motore elettrico.

SMOKE OUT VERT , è un dispositivo di evacuazione fumi a battente caratterizzato da un serramento verticale in alluminio e movimentato da un potente cilindro pneumatico con azionamento a gas compresso o da un motore elettrico. Il dispositivo di apertura è di tipo vasistas con angolo di apertura di 90°.

è un dispositivo di evacuazione fumi a battente caratterizzato da un serramento verticale in alluminio e movimentato da un potente cilindro pneumatico con azionamento a gas compresso o da un motore elettrico. Il dispositivo di apertura è di tipo vasistas con angolo di apertura di 90°. SMOKE SHED® è un dispositivo a parete caratterizzato da opportune appendici aerodinamiche a scomparsa, attivate esclusivamente al momento dell’apertura del dispositivo in caso d’incendio, che garantiscono il valore di Aa (superficie utile di evacuazione) determinato in presenza di vento.

Fonte foto: CAODURO® Spa

Questi dispositivi possono essere anche di tipo a doppia funzione quindi non solo offrono sicurezza in caso di incendio, ma permettono di migliorare il comfort abitativo contribuendo alla ventilazione naturale degli spazi.

Fra queste riconosciamo la SMOKE HOLD SHF barriere al fumo fisse progettate per adattarsi a diverse configurazioni architettoniche. Garantisce un controllo efficace del fumo, riducendo i rischi per le persone. Le barriere al fumo attive SMOKE HOLD SHA sono completamente a funzionamento gravitazionale normalmente raccolte all’interno del loro cassonetto scendendo nella posizione corretta solo in caso d’incendio.

Le barriere attive al fuoco FIRE HOLD, realizzata con materiali ignifughi di alta qualità, offre un livello di protezione superiore per la compartimentazione al fuoco.

Il dispositivo AIR FLOW di CAODURO® assicura l’afflusso di aria fresca necessario per creare un flusso che agevola l’evacuazione del fumo.

CAODURO® si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate, studiate per rispondere alle specifiche esigenze di ogni cliente. Il team tecnico dell’azienda collabora con progettisti e installatori per garantire un’integrazione ottimale dei sistemi ENFC in qualsiasi contesto architettonico.

Fonte foto: CAODURO® Spa

L’offerta di CAODURO® comprende una consulenza tecnica per la scelta dei dispositivi più adatti, la progettazione personalizzata, il supporto durante l’installazione e manutenzione post-vendita. L’impegno di CAODURO® verso l’innovazione si riflette nell’utilizzo di materiali di alta qualità e tecnologie all’avanguardia. Tutti i dispositivi ENFC di CAODURO® sono conformi alle normative europee, garantendo sicurezza, affidabilità e prestazioni ottimali. Le certificazioni EN 12101 sono una garanzia della qualità e dell’affidabilità dei prodotti.

Scegliere i dispositivi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore di CAODURO® significa investire in sicurezza, efficienza e qualità.

Tutti i dispositivi di CAODURO® sono testati e certificati secondo la norma UNI EN 12101-2 garantendo sicurezza, affidabilità e prestazioni ottimali.