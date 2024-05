Iniziano oggi le Prove invalsi 2024 per scuola primaria e secondaria: il calendario dei test

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Prendono il via oggi le prove Invalsi 2024 per le scuole primarie e secondarie, i test che hanno l’obiettivo di restituire un quadro sullo stato dell’istruzione italiana per gli studenti. Il calendario prevede un inizio con una prova scritta di inglese per gli alunni delle V primarie.

Al via le Prove Invalsi 2024

Prendono il via nella mattinata di oggi, lunedì 6 maggio 2024, le Prove Invalsi per gli studenti delle scuole primarie e secondarie italiane.

Le Prove Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), hanno lo scopo di valutare, in alcuni momenti chiave del ciclo scolastico, i livelli di apprendimento di alcune competenze fondamentali in Italiano, in Matematica e in Inglese.

Fonte foto: 123RF Sono cominciate le prove Invalsi per la scuola primaria e secondaria: il calendario prevede un inizio con il test cartacea di inglese per le quinte elementari

Il risultato di questi test sarà utile per comprendere e valutare meglio alcuni aspetti della “salute” del nostro sistema scolastico, come la valutazione delle offerte formative, come e cosa viene insegnato dai docenti o le modalità di apprendimento degli studenti, per fare alcuni esempi.

Il calendario per la scuola primaria

Come detto, le Prove Invalsi iniziano oggi. Il primo test del ciclo è quello di inglese, prova cartacea per gli alunni delle quinte classi delle scuole primarie.

Si procederà poi nella giornata di domani – martedì 7 maggio – con le prove di italiano, sia per gli studenti delle quinte classi che per quelli delle seconde, sempre per le scuole elementari e sempre in forma cartacea.

Inoltre, sempre nella giornata di domani, alcune classi selezionate, definite “classi campione”, affronteranno la prova di lettura. Le prove per le scuole primarie termineranno con i test di matematica, previsti per la giornata di giovedì 9 maggio.

Il calendario per la scuola secondaria

Discorso diverso per gli studenti delle scuole secondarie: gli alunni di terza media, infatti, hanno già affrontato alcuni test (previsti, a seconda dei calendari di ogni scuola, in un periodo compreso tra il 4 e il 30 aprile scorso).

In questa finestra, invece, sono previste le prove di sessione ordinaria per le Classi Campione delle scuole secondarie, con i test di italiano e di matematica in programma da lunedì 13 a mercoledì 15 maggio.

A seconda dell’organizzazione di ogni istituto, le classi NON campione delle scuole medie, in sessione ordinaria, potranno svolgere le prove di italiano e di matematica in due giorni, selezionabili in una finestra che va da lunedì 13 a venerdì 31 maggio 2024.