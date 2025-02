Ingresso in politica di Elon Musk danneggia Tesla, vendite in calo in Europa e tonfo clamoroso in Germania

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Le vendite di Tesla stanno andando sempre peggio in Europa. L’esposizione politica del proprietario dell’azienda Elon Musk ha danneggiato l’immagine della sua azienda soprattutto in Germania e Francia. Di recente il miliardario sudafricano ha lanciato anche il movimento Make Europe Great Again.

Il crollo delle vendite di Tesla in Europa

Nel mese di gennaio 2025 le vendite di Tesla sono crollate in Europa. La casa automobilistica di Elon Musk sta soffrendo sia della crisi del mercato automobilistico europeo, sia delle posizioni politiche del suo proprietario.

I contraccolpi più duri sono arrivati in Germania e in Francia, dove le immatricolazioni di nuove Tesla sono scese rispettivamente del 59% e del 63% rispetto a gennaio 2024. In difficoltà anche il Regno Unito, con -12%.

Fonte foto: ANSA Elon Musk

Elon Musk è diventato il consigliere più influente di Donald Trump e ha partecipato ai comizi del partito neonazista tedesco Afd, grande favorito per le prossime elezioni. Questa esposizione politica sembra aver peggiorato l’opinione che gli europei hanno di lui.

Tesla è in difficoltà

Tesla non viene da un anno semplice. Al contrario, il 2024 è stato uno dei peggiori anni della storia dell’azienda. Per la prima volta Tesla ha venduto meno auto dell’anno precedente.

Le ragioni sono varie, dalla concorrenza della cinese Byd alle difficoltà del mercato delle auto elettriche in tutto il mondo. Inoltre Tesla non lancia un nuovo modello di auto da sei anni. Il pick-up Cybertruck, il suo prodotto più recente, ha deluso le aspettative.

Questo però non sembra spaventare gli investitori. Le azioni della società di Elon Musk continuano a crescere di valore. I mercati premiano, a differenza dei consumatori europei, proprio le scelte politiche di Musk e la sua vicinanza al potere.

Make Europe Great Again, il movimento di Elon Musk

Musk sta cercando di unificare i partiti di estrema destra europei in un solo movimento politico, Make Europe Great Again, che imita il nome della corrente di Donald Trump all’interno del Partito Repubblicano, Make America Great Again.

Per farlo, oltre a sostenere il partito di estrema destra tedesco Afd partecipando ai suoi comizi, ha anche attaccato il primo ministro laburista del Regno Unito Keir Starmer.

Il proprietario di Tesla è anche molto vicino alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha incontrato in più circostanze sia in Italia che negli Usa.