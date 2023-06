Ingresso al Pantheon a pagamento dal 1° luglio, il biglietto costerà 5 euro: annuncio del ministro Sangiuliano

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Dal primo luglio 2023 l’ingresso al Pantheon di Roma sarà a pagamento. L’annuncio è stato fatto dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il biglietto di ingresso al Pantheon costerà 3 euro e, come spiegato dal ministro, “servirà a finanziare qualche mensa per i poveri e ad affrontare i lavori di ristrutturazione del monumento”.

La storia del Pantheon di Roma

“Una cosa, se vale, deve essere pagata”. Questa la spiegazione di Gennaro Sangiuliano in merito alla decisione di istituire un biglietto di ingresso a pagamento per visitare il Pantheon, il sito museale più visitato in Italia con 9 milioni di presenze all’anno. Una motivazione valida anche per il previsto aumento dei prezzi dei biglietti dei musei in Italia.

Fondato nel 27 a.C da Marco Vipsanio Agrippa, genero di Augusto, il Pantheon fu fatto ricostruire dall’imperatore Adriano dopo i devastanti incendi dell’80 e del 110 d.C. Con la caduta dell’impero, il Pantheon è stato trasformato in una chiesa cristiana.

Le categorie che non dovranno pagare il biglietto

La notizia era circolata già lo scorso 17 marzo, dopo la firma della nuova convenzione contenente il regolamento d’uso della basilica, ma la data è stata ufficializzata da Sangiuliano durante l’intervento al Forum in Masseria a Manduria.

Il costo del biglietto di ingresso darà di 5 euro con i ricavati divisi tra il ministero della Cultura (70%) e la Diocesi di Roma (30%). I residenti di Roma non sono tenuti al pagamento del biglietto.

Le altre categorie esentate dal pagamento sono: under 18, categorie protette, docenti che accompagnano scolaresche, i canonici del Capitolo della Basilica e il personale laico e religioso e “tutti i chierici e le guardie d’onore alle Reali Tombe del Pantheon, come sarà libero l’accesso per l’esercizio del culto”. Per i ragazzi dai 18 ai 25 il biglietto costerà due euro.

Fonte foto: ANSA Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano

Le parole del ministro Sangiuliano su Pnrr e cultura

“Dobbiamo rendere efficienti i nostri musei, aumentarne la qualità e lo stiamo già facendo”, ha detto Sangiuliano a Manduria.

Inoltre, il ministro ha ribadito la volontà di raddoppiare tre musei iconici come la Pinacoteca di Brera (Milano), il Mann di Napoli e gli Uffizi (Firenze) con altri due poli a Careggi e Montelupo.

Parlando dell’impatto del Pnrr sulla cultura, il ministro ha dichiarato che “l’Italia è il Paese europeo più avanti per la capacità di spesa del Pnrr della Cultura”. In totale il Pnrr prevede lo stanziamento di 4 miliardi di euro per il settore cultura.