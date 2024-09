Ingerisce marijuana a Cosenza in casa, bambina di due anni in coma farmacologico: si indaga sui genitori

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una bambina di due anni è in coma farmacologico, presso l’ospedale Annunziata di Cosenza, dopo aver ingerito della marijuana. La piccola è stata portata d’urgenza in struttura dai genitori dopo che non rispondeva più agli stimoli.

Bimba ingerisce marijuana a Cosenza

Non sono ancora chiari i contorni della vicenda avvenuta a Cosenza. La piccola, secondo quanto si apprende, è giunta in ospedale in stato di incoscienza.

La bimba, due anni, è stata immediatamente ricoverata e, dopo gli esami tossicologici, è stato accertato l’ingerimento di marijuana.

Fonte foto: Tuttocittà.it La mappa di Cosenza

Come sia avvenuto e quali siano state le effettive cause, però, è ancora da accertare.

I genitori hanno deciso di portare la piccola in struttura dopo che, a seguito di numerosi tentativi, non rispondeva agli stimoli.

La corsa in ospedale è stata immediata, con i sanitari che hanno perso in carico la bambina accertando l’assunzione della droga.

Indaga la polizia

Sul caso ha avviato indagini la Squadra mobile, diretta da Gabriele Presti, allertata dai sanitari.

La polizia ha perquisito la casa dei genitori a Cosenza.

Le indagini vengono coordinate dalla procura diretta da Antonio D’Alessio.

Il padre ha precedenti

L’assunzione di marijuana della bambina, secondo quanto trapela, sarebbe stata accidentale.

Ma le forze dell’ordine vogliono vederci chiaro. Il padre della bambina, infatti, ha precedenti e si trova per questo agli arresti domiciliari.