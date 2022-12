Influenza, in Italia già 2,5 milioni di casi. Bassetti lancia l'allarme: "Quest'anno è partita a razzo"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’influenza ha già colpito 2 milioni e mezzo di italiani. I dati arrivano dalla rete di sorveglianza InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità. Solo nella scorsa settimana ben 771mila italiani sono rimasti a casa per colpa dell’influenza, per un’incidenza pari a 12,9 casi ogni mille abitanti. La comunità medica rileva che l’influenza è tornata a colpire con una velocità che non si vedeva da oltre dieci anni e Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale Policlinico San Martino di Genova, lancia l’allarme.

Influenza, casi record tra i bambini

A destare preoccupazione sono soprattutto i casi relativi ai bambini con meno di cinque anni. Sempre secondo la rete di sorveglianza, la scorsa settimana in questa fascia d’età l’incidenza è stata di 40,8 casi ogni mille.

Un dato meno incisivo man mano che si sale con l’età: 25,02 ogni mille nella fascia 5-14 anni; 10,1 tra i 15 e i 64 anni; 5,04 sopra i 65 anni. In sei regioni l’intensità è considerata alta o molto alta. Si tratta di Emilia Romagna (20,24 casi ogni mille abitanti), Umbria (19,61), Lombardia (17,80), Veneto (16,43), Provincia Autonoma di Bolzano (16,09), Marche (15,58).

Pediatri carichi di lavoro: la situazione con l’influenza

L’elevato numero di casi di influenza tra i bambini sta preoccupando i pediatri. “Non possiamo dire che i casi siano più gravi rispetto agli anni scorsi. Ma certamente il numero di bambini colpiti dai virus dell’influenza è di gran lunga più elevato rispetto a quello registrato nelle ultime due stagioni invernali”, ha detto all’Adnkronos Mariano Magri, pediatra del dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce.

Un’ondata di casi che, ha spiegato lo stesso Magri, comincia a mettere in crisi i reparti di Pediatria degli ospedali, soprattutto nel Nord Italia.

Particolarmente grave la situazione in Lombardia dove, come segnala Roberto Caputo segretario regionale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) della Lombardia, ci sono casi di singoli pediatri che hanno in carico fino a 1.400 assistiti da seguire.

Bassetti lancia l’allarme: “Influenza ora fa paura”

“L’influenza è tornata peggio di come ci aveva lasciato nel 2019 ed è partita a razzo, siamo tornati alla forza propulsiva dell’influenza del 2009 con numeri alti anticipati rispetto alla stagione”, ha detto Matteo Bassetti all’Adnkronos Salute.

“Abbiamo numeri importanti già a fine novembre. Sicuramente oggi fa paura anche per tutto quello che si porta dietro con una quantità di virus paninfluenzali, patologie da pneumococco e anche polmoniti”, ha aggiunto.

Tuttavia, Bassetti si dichiara contrario al ritorno delle mascherine: “Questi microorganismi devono circolare e hanno sempre circolato, ci dobbiamo proteggere ma come? Ad esempio, abbiamo perso molto la copertura per lo pneumococco, la vaccinazione da polmonite, ma anche quelle per l’influenza”.