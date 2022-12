Influenza del cammello, Bassetti fa chiarezza sulla Mers: in Italia c'è un altro "problema" secondo l'esperto

Negli ultimi giorni, complice il Mondiale di Calcio in Qatar, si è tornati a parlare anche in Italia di MersCoV, anche nota semplicemente come Mers o come Sindrome respiratoria mediorientale e ribattezzata “influenza del cammello“.

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, è intervenuto ad ‘Adnkronos Salute’ per fare chiarezza sui rischi legati a questa sindrome nel nostro Paese.

Cosa ha detto Matteo Bassetti sulla Mers

Secondo Matteo Bassetti, per quanto riguarda la Mers, in Italia “dobbiamo stare piuttosto tranquilli“. L’esperto ha poi chiarito sulla cosiddetta “influenza del cammello“: “È un virus che conosciamo da 10 anni e non è mai riuscito realmente a uscire dal Medio Oriente, nonostante ci siano stati dei cluster in chi si recava in pellegrinaggio a La Mecca. È un virus che ha contagiosità molto bassa, quindi il rischio da chi rientra in Europa è difficile. Chi è del mestiere conosce la Sindrome respiratoria mediorientale da anni, è un problema vecchio che non credo tornerà fuori”.

Fonte foto: ANSA Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, in occasione di una puntata della trasmissione ‘Porta a Porta’ dello scorso gennaio.

I rischi legati al Mondiale secondo Matteo Bassetti

In merito al Mondiale di Calcio in corso in Qatar, Matteo Bassetti ha aggiunto: “Va bene un monitoraggio verso chi rientra da quelle aree ma non c’è nessun allarme. Mi pare poi che ci siano pochi italiani in Qatar, non abbiamo partecipato al Mondiale e quindi dobbiamo stare piuttosto tranquilli”.

Il vero “problema” secondo Matteo Bassetti

Secondo il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, il vero “problema” con cui dover fare i conti in Italia è un altro. Le sue parole: “Dobbiamo concentrarci sul problema che stiamo vivendo oggi: l’incrocio influenza-Covid ed eviterei di pensare a questo virus ‘lontano'”.

Nella giornata di mercoledì 14 dicembre, Matteo Bassetti ha annunciato su ‘Facebook’ di essersi sottoposto alla quarta dose del vaccino anti Covid: “Ho fatto il mio dovere come medico. Ho infatti appena ricevuto la dose del 2022 di richiamo Covid con vaccino bivalente (quella che loro chiamano quarta dose). Come per tutte le altre tre, sto benissimo e mi sento già più forte. Ps. Per i soliti caproni scettici che diranno che l’ago non c’era, dico che l’ago c’è. Eccome”.