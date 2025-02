Influencer scomparsi vicino Claut a Pordenone e ritrovati: chi sono Michele D’Alessio e Rossella Del Console

Michele D’Alessio e Rossella Del Console, due influencer di Bari che viaggiano a bordo di un van ‘camperizzato’ ACM anni ’80, sono stati ritrovati illesi in Val Settimana. Su di loro era scattato l’allarme dopo che per due giorni non avevano più dato alcuna notizia. Da qui l’appello urgente diramato via social da conoscitori e parenti che hanno invitato a fornire informazioni, laddove ci fosse stato qualche avvistamento. Prima della scomparsa la coppia era stata localizzata a Claut.

Michele D’Alessio e Rossella Del Console, ritrovati i due influencer

“I due ragazzi sono stati ritrovati, illesi, dal Soccorso alpino, in Val Settimana: erano semplicemente impossibilitati a utilizzare lo smartphone, in quanto non c’era segnale”. Così all’Ansa, il sindaco di Claut (Pordenone), Gionata Sturam, annunciando il felice epilogo delle ricerche.

“Ieri il Van era all’ingresso della Val Settimana – ha precisato il primo cittadino, che ha personalmente già aggiornato del ritrovamento il fratello del disperso -, una zona che è conosciuta per essere di straordinaria bellezza ma che non ha alcuna copertura telefonica. Appena abbiamo avuto la segnalazione da una nostra compaesana, che li aveva incontrati lungo la strada, la locale stazione del Soccorso alpino si è mobilitata e li ha individuati in pochi minuti”.

Fonte foto: Facebook di Alfredo Del Console Una foto di Michele D’Alessio e Rossella Del Console

L’appello urgente

Prima del lieto epilogo è stato diramato un appello urgente in cui veniva spiegato che Michele e Rossella risultavano scomparsi da due giorni. Sui social, in queste ore, le pagine di appassionati di montagna hanno rilanciando il messaggio. Fortunatamente l’allarme è rientrato.

“Appello urgente. Stiamo cercando Michele D’Alessio e Rossella Del Console, due influencer di Bari che viaggiano a bordo di un van ‘camperizzato’ ACM anni ’80, bianco e giallo, in compagnia del loro Golden Retriever“, recitava l’appello social.

L’ultimo avvistamento dei due prima del ritrovamento è stato a Claut, comune di meno di mille anime in provincia di Pordenone (Friuli Venezia Giulia).

L’ultimo post pubblicato su Instagram: “La ruota del camion fuma”

La loro pagina Instagram è ‘Vangolden’ e nell’ultimo post pubblicato i ragazzi avevano scritto: “La ruota del camion fuma. Secondo voi perché? Cosa può essere successo? Noi intanto stiamo andando a fare la convergenza per sistemare tutte e 4 le ruote, una volta lì chiederemo info al gommista su come procedere. Vi teniamo aggiornati”.

Le parole del fratello di Michele e l’ultima localizzazione a Claut

“Hanno avviato la procedura d’urgenza e effettueranno verifiche anche tramite cellule telefoniche: i loro telefoni non sono attivi e ci insospettisce che da giorni non postino nulla”, aveva dichiarato il fratello di Michele, Alessio, preoccupato per non aver più ricevuto notizie dal parente.

Alessio aveva poi presentato denuncia di scomparsa al comando provinciale dei carabinieri di Trieste dove abita.