Influencer Mc Dieguin Md morto annegato dopo il tuffo da una diga in Brasile: voleva girare un video estremo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto per poter girare un video estremo l’influencer brasiliano Mc Dieguin Md, il cui vero nome è Diego Kaua Oliveira Santos, annegato dopo essersi tuffato dalla diga Salto Grande in Brasile. Il creator e noto artista di funk, che vanta centinaia di migliaia di followers sui social, aveva scelto la struttura che si trova nello Stato di San Paolo per l’ultima impresa, che ha avuto purtroppo esito fatale. Il corpo è stato recuperato poco dopo aver intrapreso l’iniziativa estrema, tutto davanti agli occhi degli amici, che hanno dovuto assistere impotenti alla sua fine.

L’influencer Mc Dieguin Md morto annegato dopo essersi tuffato da una diga in Brasile

L’incidente che ha coinvolto Diego Kaua Oliveira Santos, meglio noto come Mc Dieguin Md, ha scosso il Brasile e la comunità virtuale legata all’influencer.

Il 20enne, seguito da più di 120mila persone su Instagram e e oltre 236mila su YouTube, aveva scelto la diga di Salto Grande, nei pressi di Americana in Brasile, per offrire ai suoi follower un video estremo.

Gli amici non sono riusciti a salvare l’influencer

Mc Dieguin Md è annegato immediatamente dopo essersi tuffato dalla diga lo scorso 16 aprile, e a nulla sono valsi i tentativi degli amici di salvargli la vita.

“Diego ha iniziato ad avere delle difficoltà, trascinandomi verso il fondo. Ho dovuto lasciarlo andare per salvarmi la vita e nuotare fino al bordo della diga, dove ho chiesto aiuto”, ha dichiarato Carlos, un suo amico alla stampa locale.

Nonostante i soccorsi immediati, Diego non ce l’ha fatta. Il suo corpo è stato recuperato circa 30 minuti dopo il drammatico tuffo dalla diga.

Il cordoglio social per Mc Dieguin Md

Ad annunciare la tragedia ai fan sui social è stato il fratello di Diego. “Oggi abbiamo ricevuto la triste notizia che si è tuffato nel fiume e non è più risalito a galla. Dopo qualche ora è stato ritrovato il corpo. Mio fratello è morto e io ho il suo cellulare e sto controllando il suo profilo social” è stato scritto.

Tanti i messaggi di cordoglio, le foto e i ricordi postati da fan, amici e colleghi dell’influencer su Instagram una volta appresa la triste notizia.

Mc Dieguin Md, originario di Paulínia, nella regione metropolitana di Campinas, aveva un vasto seguito sui social media, con 275mila follower su Kwai e oltre 230.000 iscritti sul suo canale YouTube. Oltre alla sua presenza online, aveva intrapreso la carriera di cantante e cantautore, pubblicando tre brani su piattaforme digitali.

Solo pochi giorni fa Inessa Polenko, nota influencer di Instagram, è morta in Georgia: la giovane è precipitata da un’altezza di 50 metri da un punto panoramico della città mentre scattava un selfie.