Influencer Cristina Incorvaia e la paura per lo stalker tornato libero, la denuncia dell'ex di Uomini e Donne

L’influencer Cristina Incorvaia, ex Uomini e Donne e Temptation Island, ha raccontato la sua storia di stalking, a pochi giorni dalla liberazione dell’uomo che la perseguitava per la scadenza dei termini della custodia cautelare. Lo stalker era arrivato a minacciarla di morte e ad appostarsi sotto casa sua.

Stalker condannato ma libero

In una lunga intervista al Corriere della Sera, nella sua edizione locale di Torino, l’influencer e personaggio televisivo Cristina Incorvaia ha parlato della condanna e della liberazione del proprio stalker.

La donna, 43 anni assistente in uno studio medico, con migliaia di follower e diverse partecipazioni a programmi televisivi alle spalle, ha infatti rivelato che, nonostante l’uomo che l’ha perseguitata per mesi sia stato condannato, venerdì 6 dicembre scadranno i termini di custodia cautelare.

Lo stalker sarà quindi libero dopo mesi di carcere e arresti domiciliari, in attesa della sentenza d’appello. “Ho paura che mi possa cercare ancora. Vive nella mia stessa città e non so come possa reagire” ha detto Incorvaia.

Gli inizi dello stalking

L’influencer ha raccontato di aver incontrato il suo stalker in un bar della sua città, gestito da un’amica. Inizialmente le era sembrato molto gentile ma, nonostante Incorvaia avesse chiarito di non volere una relazione con lui, dopo tempo l’uomo si era fatto molto geloso.

“Se uscivo con qualcuno dei miei amici lui cambiava immediatamente atteggiamento. Ha iniziato a fare scenate. Mi scriveva di notte. Così l’ho allontanato” ha detto l’influencer.

La cesura non è bastata e la situazione di lì a poco è peggiorata, coinvolgendo anche la famiglia di Incorvaia.

Le minacce e la denuncia

Sono quindi iniziati i pedinamenti e le minacce, fino a una particolarmente grave: “Ti sparo con un fucile” le avrebbe detto una notte in discoteca, mentre Incorvaia registrava tutto con il proprio telefono.

Lo stalker ha cominciato attivamente a cercare di rovinare la carriera televisiva e social della donna, con post e telefonate alle trasmissioni dove aveva lavorato in passato. È anche arrivato a minacciare i genitori di Incorvaia.

Dopo mesi, quindi, la denuncia, che porta prima al divieto di avvicinamento e poi all’arresto dello stalker e alla condanna in primo grado. Ora però l’uomo è tornato libero almeno fino alla sentenza d’appello.