Infermiera aggredita ad Avellino dalla familiare di un paziente all'ospedale Moscati: denunciata la donna

Ennesimo caso di aggressione contro il personale sanitario negli ospedali italiani. L’ultimo episodio è accaduto ad Avellino, dove un’infermiera è stata prima insultata e poi colpita dalla parente di un paziente ricoverato in pronto soccorso. L’operatrice ha presentato denuncia in seguito alle ferite riportate nell’accaduto.

L’episodio ad Avellino

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 20 settembre, nel pronto soccorso dell’Ospedale di Alta specialità “San Giuseppe” Moscati di Avellino.

La donna era in attesa insieme al familiare che stava aspettando di ricevere le cure del personale medico, quando ha cominciato a mostrare segni di insofferenza. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, l’infermiera era intervenuta in seguito alle proteste proprio per cercare di calmare la parente, spiegandole che l’attesa della visita era dovuta a casi più urgenti che avevano la precedenza.

L’aggressione all’infermiera

Motivazione che non ha soddisfatto la donna, la quale avrebbe cominciato a dare in escandescenze, prima insultando l’operatrice sanitaria, per poi passare alle mani.

Per fermare la parente è stato necessario l’intervento della guardie giurate addette alla sicurezza dell’ospedale, che hanno così impedito conseguenze ancora più gravi: l’infermiera ha comunque riportato ferite al braccio e al labbro.

L’aggressione a Napoli

L’episodio di Avellino è solo l’ultimo di una sequenza di aggressioni, acutizzare nelle settimane successive all’assalto ai medici e infermieri dell’ospedale di Foggia.

Nella giornata di martedì 17 settembre, a Melito (Napoli) dei medici sono stati presi a calci e pugni dopo aver negato una visita domiciliare.

I due medici aggrediti, un uomo di 31 anni e di una donna di 38, sono andati autonomamente all’ospedale di Giugliano, dove gli sono state riscontrate lievi ferite e dimessi con 10 giorni di prognosi. Secondo quanto riporta l’ong Nessuno tocchi Ippocrate, il 31enne ha riportato una contusione al costato dovuta al lancio di una sedia, mentre la donna “solo un disagio dovuto al tentato strangolamento”.

Cinque le persone identificate attraverso un video, ritenute responsabili della violenza alla guardia medica.