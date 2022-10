Indonesia, strage allo stadio dopo la partita di calcio: caos in campo, morti almeno 125 tifosi

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Una partita di calcio in Indonesia è finita in tragedia. Al termine del match tra l’Arema Fc e il Persebaya Suarabaya che si è disputato a Malang presso lo stadio Kanjuruhan, nella provincia di Giava Orientale, migliaia di tifosi hanno invaso il campo di gioco generando scontri con gli agenti di polizia intervenuti per ripristinare la situazione. Dopo un ricalcolo comunicato dalla autorità sarebbero almeno 125 le vittime accertate e non 180 come risultato dai primi bilanci.

Indonesia, tifosi morti dopo la partita: cosa è successo

A scatenare la folla presente sugli spalti è stato il risultato finale della partita valida per il campionato di massima serie indonesiana. A imporsi al triplice fischio dell’arbitro è stata la squadra ospite, il Persebaya Surabaya.

Il risultato è stato 3-2. L’Arema Fc non perdeva con i rivali da più di vent’anni.

Al termine del match migliaia di tifosi hanno fatto irruzione in campo e le forze di polizia sono state costrette a entrare in azione per provare a calmare gli animi e placare le violenze, senza tuttavia riuscirci.

Il bilancio della strage allo stadio

La situazione è definitivamente degenerata al lancio dei gas lacrimogeni per disperdere i tifosi, in seguito al quale si è scatenata una fuga generale.

In tanti hanno cercato di mettersi in salvo scavalcando le recinzioni dello stadio, che ha una capienza di 42mila spettatori e che secondo quanto riferito dalle autorità era andato sold-out. A invadere il campo sarebbero state 3mila persone: molte di esse sono rimaste schiacciate nella ressa mentre tentavano di scappare.

Fonte foto: ANSA Una foto del campo di gioco dell’impianto sportivo indonesiano dopo la tragedia

Stando a quanto riferito da una fonte ospedaliera sarebbe morto anche un bambino di soli 5 anni.

Nel corso degli scontri molte auto sono state incendiate all’esterno dell’impianto sportivo e diversi camion della polizia sono stati danneggiati.

Aperta un’inchiesta

Quella che si è verificata nello stadio Kanjuruhan in Indonesia è una delle peggiori tragedie nella storia del calcio mondiale.

Un precedente con un bilancio più pesante è avvenuto solo nel 1964 durante una partita disputata a Lima, in Perù, per le qualificazioni olimpiche: quella volta, sempre a causa di una fuga di massa, persero la vita 320 persone.

In seguito alla strage di tifosi a Malang il governo indonesiano ha ordinato un’inchiesta su quanto successo. Come dichiarato dal presidente Joko Widodo, il ministro dello Sport, la polizia e il capo della Federcalcio indonesiana dovranno condurre “una valutazione completa dei match e delle procedure di sicurezza”.

“Sono profondamente dispiaciuto per questa tragedia e spero che sia l’ultima legata al calcio nel nostro Paese”, ha affermato il capo di Stato.