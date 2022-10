India, crolla ponte pedonale con sopra 400 persone: 78 morti, decine di feriti (video)

Nello Stato del Gujarat, nell’ovest dell’India, un ponte pedonale è crollato e ha provocato parecchi morti. Al momento dell’incidente, sulla struttura, erano presenti centinaia di persone che sono precipitate nel fiume sottostanti. Il dramma si è registrato nella città di Morbi, sul fiume Macchu.

India, almeno 78 vittime

Secondo le autorità locali, al momento sarebbero almeno 78 le vittime. Nelle immagini, trapelate sui social e poi divulgate dalle televisioni locali, si nota il momento esatto in cui il ponte ha ceduto, con le persone che precipitano in acqua mentre altre provano a mettersi in salvo, rimanendo aggrappate a degli appigli.

Le parole del primo ministro

Subito dopo il crollo si sono attivati i soccorsi. Il primo ministro Narendra Modi, che si trova nel Gujarat (suo Stato natale) per una visita di tre giorni, si è detto “profondamente addolorato per la tragedia”.

“Almeno 60 persone sono morte finora e altre 30 sono rimaste ferite”, ha dichiarato Brijesh Merja, legislatore della città di Morbi, dopo le prime ricostruzioni della tragedia. “Ma le vittime potrebbero aumentare perché le operazioni di soccorso non sono ancora terminate”.

Il ponte crollato era appena stato ristrutturato

Il ponte storico , lungo 230 metri, risale alla dominazione britannica nel XIX secolo. Chiuso per lavori di ristrutturazione da sei mesi, è stato riaperto al pubblico la scorsa settimana. Le autorità locali hanno reso nono che al momento del crollo sul ponte c’erano circa 400 persone.