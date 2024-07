Indagini sulla morte di Angelo Onorato confermano il suicidio: cos'è emerso dagli accertamenti sulla fascetta

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Gli ultimi accertamenti della polizia scientifica hanno confermato che la morte dell’architetto Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, è avvenuta per suicidio. La fascetta da elettricista trovata stretta attorno al collo di Onorato non contiene tracce biologiche di altre persone, ma solo il Dna dell’architetto e di chi gli ha prestato soccorso il 25 maggio.

Indagini sulla morte di Angelo Onorato: la fascetta

Come riporta La Repubblica, questo dato avvalora ulteriormente la tesi del suicidio, già sostenuta dall’autopsia effettuata presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico: Angelo Onorato è morto per soffocamento e non ha tentato di rimuovere la fascetta.

Il medico legale Tommaso D’Anna non ha rilevato segni di aggressione o pugni, né tracce di un possibile tentativo di difesa. Solo il segno lasciato dalla fascetta al collo. Gli ultimi esami confermano che Onorato avrebbe stretto la fascetta da solo.

Fonte foto: ANSA La bara durante il funerale di Angelo Onorato

Gli investigatori della sezione Omicidi della squadra mobile stanno esaminando minuziosamente i dati recuperati dallo smartphone e dal tablet dell’architetto. Una grande quantità di informazioni, molte delle quali erano state cancellate, è stata recuperata grazie a sofisticate tecniche di analisi.

Il suicidio e la lettera

Gli inquirenti cercano di scoprire se vi fosse un disagio, un ricatto o qualche altra causa che possa spiegare il gesto estremo di un uomo che ha scelto di non confidare il suo dolore a nessuno, né ai familiari né agli amici più intimi.

Finora non è emerso nulla di significativo, ma la polizia continua a esaminare i dati recuperati.

Una cosa è certa: due giorni prima di togliersi la vita, Angelo Onorato ha consegnato una lettera a un amico avvocato, dicendogli: “Se mi succede qualcosa, consegna questa busta a mia moglie”.

La lettera, scritta a febbraio, delineava la situazione economica della famiglia senza menzionare il suo gesto.

Il racconto dell’amico

Un altro amico ha raccontato alla polizia che il mistero risale a dicembre: “A fine anno, per due volte nel giro di una settimana, mi chiese come procurarsi una pistola“.

Il team coordinato dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e gli investigatori della squadra mobile hanno considerato anche l’ipotesi di un omicidio, ma nell’abitacolo della Range Rover, dove è stato trovato il corpo, tutto era in ordine.

L’indagine continua, con ulteriori accertamenti tossicologici per completare l’esame autoptico, nella speranza di chiarire definitivamente le circostanze che hanno portato al decesso.