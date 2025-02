Indagine sulla morte di Lorenzo Rovagnati, sul web si scatena l'odio degli hater sui social

Mentre è in corso l’indagine per fare chiarezza sull’incidente in elicottero che ha ucciso Lorenzo Rovagnati e i due piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani, sui social arriva il tempo del dolore. Ma anche dell’odio. Lo testimoniano i commenti comparsi sotto i post pubblicati dagli organi di stampa per dare la notizia, dove c’è chi arriva oltretutto a gioie per la scomparsa dell’imprenditore.

Gli hater dopo la tragedia

Appresa la notizia della morte di Lorenzo Rovagnati, sui social son arrivati gli hater. Come già riportato, l’imprenditore è morto durante le fasi di decollo di un elicottero in partenza dal suo castello a Castelguelfo, Noceto, nella provincia di Parma.

Molti gli elementi che hanno scatenato gli hater: il mestiere dell’imprenditore, il noto marchio e il capitale dell’intera famiglia. Per questo, tra X, Facebook e Instagram, c’è chi ha applaudito.

Fonte foto: ANSA Il maniero dei Rovagnati a Castelguelfo (Parma). Lorenzo Rovagnati è morto a causa di un incidente in elicottero, e la tragedia ha scatenato gli hater

“Morto nel parco del castello di famiglia”, scrive qualcuno, ma c’è anche – come abbiamo anticipato – chi si scaglia contro l’attività del marchio Rovagnati legata alla produzione e distribuzione di salumi.

“Stermini milioni di animali da tutta la vita e trai profitto dalla loro sofferenza. Prima o poi il karma arriva”, scrive qualcun altro, mentre altri sostengono che l’imprenditore sia stato “ucciso dal benessere“.

La morte di Lorenzo Rovagnati

La tragedia si è consumata mercoledì 5 febbraio a Castelguelfo, la località del comune di Noceto (Parma) che sulla via Emilia ospita l’immensa tenuta dei Rovagnati.

Filippo Rovagnati, 42 anni, stava decollando a bordo dell’Agusta A109 insieme a due piloti, quando il velivolo si è ritrovato completamente inghiottito da una nebbia fittissima. I piloti avrebbero dunque tentato l’atterraggio, ma a 500 metri dal punto di decollo l’elicottero si è schiantato al suolo. A dare l’allarme è stato il custode del maniero.

L’indagine

Inizialmente è stata avanzata l’ipotesi di un incidente dovuto allo scontro con un traliccio o un’altra struttura, ma secondo gli ultimi aggiornamenti pubblicati dal Corriere della Sera sarebbe stata solamente la nebbia a strappare i tre alla vita.

Sulla vicenda sono state aperte due inchieste: una da parte della Procura di Parma e l’altra da parte dell’Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo che sarebbe l’organo investigativo dell’aviazione civile.

Il procuratore Alfonso D’Avino fa sapere che è stato “aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo in attesa dei risultati degli accertamenti”. C’è da capire, infatti, se le condizioni meteo consentissero il decollo e va acquisita la documentazione di bordo, oltre al piano di volo presentato alla torre di controllo.

Verrà analizzato anche lo stato di manutenzione del velivolo, verranno controllate le abilitazioni e soprattutto i dati delle ultime visite mediche dei piloti.