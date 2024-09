Indagine della Corte dei Conti su Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia: i sospetti sull'ex ministro

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

La procura regionale della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo di indagine per la vicenda relativa all’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. I magistrati, coordinati dal procuratore regionale Paolo Luigi Rebecchi, dovranno verificare eventuali profili di danno erariale.

L’indagine della Corte dei Conti su Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia

Sarebbero diversi, almeno stando a quanto raccontato dall’ex collaboratrice del politico, gli episodi che potrebbero far emergere profili di illegittimità.

Nelle varie interviste rilasciate, sottolinea il Corriere della Sera, Boccia ha infatti parlato di viaggi sulle auto blu ma anche di cene, senza dimenticare la scorta al concerto dei Coldplay.

Fonte foto: ANSA Sangiuliano durante l’evento celebrativo per l’iscrizione del sito Via Appia Antica nella Lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco

Sangiuliano, dal canto suo, ha sempre assicurato che dal dicastero non è mai “arrivato un euro” per far fronte alle spese collegate agli spostamenti della donna.

Ora spetterà alla Corte dei Conti fare luce sull’utilizzo di denaro pubblico da parte dell’ex ministro, appena sostituito da Alessandro Giuli.

Le reazioni politiche dopo la vicenda

La vicenda, nel frattempo, continua a tenere banco tra le fila della politica.

In un’intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo, il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani ha espresso “dispiacere per aver perso un ministro capace, che ha scelto di dimettersi per difendere la propria dignità e la propria integrità. Sono sicuro che raggiungerà l’obiettivo”, ha aggiunto il ministro degli Affari Esteri.

Bruno Vespa contro Maria Rosaria Boccia

Nelle ultime ore anche Bruno Vespa ha detto la sua sul caso politico che ha infiammato l’inizio di settembre, cogliendo l’occasione per attaccare Maria Rosaria Boccia.

In occasione della conferenza stampa per il ritorno di Cinque minuti e Porta a porta, il volto noto della Rai ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto intervistare Sangiuliano, mentre “non è nei miei desideri intervistare la Boccia perché non voglio essere uno dei suoi strumenti“, ha fatto sapere.