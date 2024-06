Indagato Marco Allegretti candidato M5S alle elezioni Regionali in Piemonte: accusato di una truffa milionaria

Scossone in Piemonte. A pochi giorni dalle elezioni Regionali si ritira Marco Allegretti, candidato M5S alla carica di consigliere. L’annuncio ufficiale è arrivato lunedì 3 giugno, dopo aver appreso la notizia di indagini delle procure di Torino e di Asti a suo carico per truffa.

Secondo quanto riportato da Repubblica Marco Allegretti, che alle elezioni 2024 in Piemonte si era candidato al Consiglio regionale con il M5S, sarebbe indagato per una presunta truffa sui fondi alle sue imprese.

Starebbero indagando su di lui sia la Procura di Asti (città di cui è originario) sia quella di Torino.

Sotto i riflettori degli inquirenti ci sarebbero attività di ricerca e crediti fiscali dopo un presunto un maxi-raggiro che sarebbe emerso da una verifica dell’Agenzia delle Entrate.

Il primo filone riguarderebbe il tentativo di occultare 23 fabbricati ad Asti e 6 a Torino per evitare una procedura di riscossione da oltre 2 milioni di euro di contestazione.

Il secondo, invece, avrebbe a che fare con i crediti d’imposta: attingendo dalle tesi di laurea degli studenti del Politecnico di Torino e dai progetti universitari venduti alle imprese, venivano ottenute detrazioni al 50% per poi ottenere in cambio una parte di quei vantaggi.

Le società coinvolte sarebbero circa una decina, i reati contestati andrebbero, a vari titolo, dall’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti a indebite compensazioni.

A metà maggio 2024, la Guardia di Finanza aveva perquisito Marco Allegretti, il padre Giuseppe, la sua commercialista, un professore del Politecnico ormai in pensione e un ingegnere ricercatore.

L’esponente del M5S, attraverso una nota, ha annunciato di aver ritirato la candidatura alle elezioni Regionali in Piemonte dopo aver appreso dell’inchiesta:

“Sono certo della trasparenza del mio operato. Sono altresì convinto che anche questa inchiesta si concluderà favorevolmente per me e che, anche in questo caso, l’unico strascico giudiziario saranno le querele che sono stato già costretto a presentare per difendere il mio onore. Il rigore etico e la serietà professionale che mi caratterizzano mi spingono tuttavia a fare immediatamente un passo indietro: l’esigenza di chiarire al più presto queste presunte contestazioni mi induce a ritirarmi dalla competizione elettorale. Non voglio mettere in nessun modo in imbarazzo il M5S e voglio evitare che possano essere usate queste illazioni per strumentalizzarne l’azione politica”.