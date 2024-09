Indagata la pilota che ha provocato l'incidente al Salone dell'Auto di Torino: di cos'è accusata dalla procura

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stata aperta una inchiesta sull’incidente avvenuto domenica al Salone dell’auto di Torino, quando una vettura da rally fuori controllo è finita contro gli spettatori in piazza San Carlo, seminando il panico e causando diversi feriti. Indagata la pilota della Lancia finita sulla folla.

Indagini sull’incidente al Salone dell’Auto di Torino

Come riporta La Stampa, la procura di Torino ha aperto un fascicolo d’indagine sull’incidente avvenuto domenica 15 settembre in piazza San Carlo a Torino durante il Salone dell’Auto.

Fascicolo aperto in seguito alla comunicazione di reato che è stata trasmessa dalla polizia municipale che indaga su quanto accaduto.

Fonte foto: ANSA La Lancia da rally contro le transenne in piazza San Carlo a Torino

La procura ha iscritto nel registro degli indagati la pilota che al volante della Lancia 037 ha perso il controllo della vettura, finendo sulla folla che stava dietro le transenne.

L’incidente: cosa è successo

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di domenica nella centrale piazza San Carlo a Torino, durante una parata di auto da rally.

Per cause da chiarire, la donna ha perso il controllo della Lancia, che è finita contro gli spettatori che stava dietro le transenne.

Nell’impatto sono rimaste ferite 12 persone, 5 delle quali portate all’ospedale per accertamenti: fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze.

La pilota indagata per lesioni colpose

Alla guida dell’auto da rally c’era Barbara Riolfo, 47enne di Alba che assieme al marito carrozziere gestisce una ditta che si occupa del restauro di veicoli storici.

La donna è indagata dalla procura per il reato di lesioni colpose. A far scattare le indagini della polizia locale di Torino sono state le denunce presentate contro la pilota da alcuni dei feriti.

L’avvocato della donna sui risarcimenti

“La mia cliente è molto provata e rammaricata per quello che è successo e ha ammesso subito di avere fatto un errore. Fin da subito ha scelto di non sottrarsi alle proprie responsabilità e, anzi, di fare la propria parte fino in fondo, indipendentemente da quelle che possono essere le eventuali mancanze dell’organizzazione”, ha dichiarato a Torino Today il legale della pilota.

L’avvocato Roberto Ponzio ha invitato le persone rimaste ferite a contattare il suo studio legale ad Alba in modo da poter procedere ai risarcimenti dei danni “nel più breve tempo possibile”.