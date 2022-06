Incidenti sul lavoro, un operaio cade da un ponteggio e muore a Mantova

Un altro dramma sul lavoro. Un operaio è morto stamattina cadendo da un ponteggio di un cantiere a Mantova, riportando traumi e fratture che gli sono risultate fatali. Secondo quanto riporta l’Ansa, citando l’Areu e i sanitari che sono giunti sul posto per soccorrerlo, l’uomo era già in arresto cardiaco e non si è potuto far nulla per salvarlo.

Operaio cade da un ponteggio e muore a Mantova, la dinamica al vaglio delle forze dell’ordine

La dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 9.30 in via Salarini, è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono sopraggiunti anche i tecnici dell’Ats per ricostruire quanto accaduto.

Incidenti sul lavoro, una piaga che non si ferma

È il secondo incidente mortale sul lavoro in tre mesi, nel Mantovano. Lo scorso 28 marzo un operaio di 52 anni è morto schiacciato da un muletto a Castel Goffredo, nel cantiere di una casa di riposo.

Ma la scia di vittime sul lavoro non si ferma alla sola Mantova. A maggio diversi incidenti hanno provocato la morte di operai e lavoratori, due dei quali a Vicenza e a Napoli.