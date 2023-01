Incidenti stradali in aumento nel 2022: anno nero per l'Italia, i dati su morti e vittime

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Anno nero per l’Italia per quanto riguarda gli incidenti stradali: a rendere noti i dati aggiornati è la Polizia Stradale, che evidenzia un netto aumento rispetto al 2021. Il totale dei morti e dei feriti sulle strade.

Incidenti stradali, in Italia aumentano morti e feriti

Il confronto con il 2021 è netto: stando ai dati riportati, nel 2022 in Italia si sono verificati 70.554 incidenti ovvero il 7,1% in più rispetto all’anno precedente (erano stati 65.852).

Aumenta anche il numero degli incidenti mortali e con vittime, rispettivamente del 7,8% (1.362 casi) e di un drammatico 11,1% in più (1.489).

In positivo, purtroppo, anche i numeri che riguardano gli incidenti con lesioni (28.914, pari all’8,4% in più) e il numero di persone ferite (42.300, il 10,6% in più rispetto al 2021).

Numeri degli incidenti in calo rispetto al pre-pandemia

Il confronto col 2021 è impietoso, ma i dati segnalati dalla Polizia Stradale sono in diminuzione rispetto al 2019 – ormai identificato come era pre pandemia da Covid-19.

Viene segnalato un confortante -8,9% per quanto riguarda gli incidenti mortali e vittime, -9,2% per quelli con feriti e in generale un -13,2% di persone ferite rispetto al periodo in considerazione.

Alcol, multe e controlli: i dati del 2022

Nel report, vengono segnalati anche altri dati relativi alle strade italiane del 2022. Nell’anno appena concluso sono state impiegata per la vigilanza stradale 420.816 pattuglie.

Queste, hanno controllato 1.728.491 persone e contestato 1.438.419 infrazioni del Codice della Strada e di queste 421.973 per eccesso di velocità.

Le autorità hanno ritirato 30.560 patenti di guida e 40.019 carte di circolazione. In totale sono stati 2.120.631 i punti decurtati dalle patenti degli automobilisti italiani.

Tra gli altri dati segnalati, anche i 415.995 conducenti controllati con etilometri e di questi 13.448 sono stati sanzionati per guida in stato di ebrezza, 1.181 invece per guida sotto effetto di sostanza stupefacenti.