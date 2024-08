Incidente sulla Valsugana tra due auto e una moto: 9 feriti fra cui un bambino di 2 anni in rianimazione

Sarebbe di 9 feriti, tra cui almeno tre in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente sulla statale 47 in Valsugana. Il violento schianto tra due auto e una moto è avvenuto nel tratto di strada tra i comuni del Vicentino Romano d’Ezzelino e Pove del Grappa, intorno alle 8.30 di lunedì 12 agosto. Uno dei feriti è un bambino di due anni, al momento in terapia intensiva in prognosi riservata.

L’incidente in Valsugana

L’incidente avvenuto alle porte di Bassano del Grappa ha interessato due famiglie con bambini su una Volkswagen Turan e una Toyota Auris. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una moto con in sella due persone.

Il traffico sulla statale 47 è rimasto bloccato per diverse ore per consentire i soccorsi e la rimozione dall’asfalto di numerosi detriti sparsi in un’area di 150 metri. Sul posto diversi mezzi sanitari per trasferire tutti i feriti in ospedale, necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per trasportare d’urgenza il bimbo di due anni a Vicenza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione pedriatica.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il tratto di statale 47 tra Romano D’Ezzelino e Pove del Grappa, in Valsugana, dove è avvenuto l’incidente

Sul posto anche le squadre Anas, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’accaduto.

I soccorsi

Il personale medico dell’ospedale di Bassano del Grappa arrivato subito sul luogo dell’incidente ha rianimato il bambino, che risulta tra i feriti più gravi insieme al padre e a un ragazzino di nazionalità austriaca che viaggiava con la famiglia nell’altra auto.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, il papà del piccolo e l’adolescente sono ricoverati in terapia intensiva a Bassano del Grappa: più serie le condizioni del ragazzino, su cui i medici starebbero decidendo se sottoporlo o meno a operazione chirurgica.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni sulla dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento, la Volkswagen Turan proveniente da nord, con a bordo un cittadino austriaco e i suoi tre figli, tra i 9 e i 12 anni, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta.

Nell’altro verso transitava in quel momento la Toyota Auris su cui viaggiava una famiglia italiana, padre, madre e il figlio di due anni nel sedile posteriore. Dietro quest’ultima vettura la moto che non avrebbe avuto il tempo di frenare.

Nello schianto il conducente della Auris è rimasto incastrato tra le lamiere e per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.