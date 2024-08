Incidente a Valmontone sull'A1 causa un morto e tre feriti, autostrada bloccata: traffico e lunghe code

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un morto e tre feriti in un grave incidente avvenuto sull’A1, a pochi chilometri da Roma. Lo schianto ha coinvolto tre auto e un van, rendendo necessario la chiusura della carreggiata nel territorio del Comune di Valmontone in direzione della Capitale, con conseguente caos alla circolazione sul tratto interessato dell’Autostrada del Sole e lunghe code fino a nove chilometri.

L’incidente a Valmontone

L’incidente si è verificato intorno alle 10 di sabato 31 agosto subito dopo il casello di Valmontone, all’altezza del chilometro 584 dell’A1, nel tratto di autostrada che precede il bivio con la diramazione Roma Sud.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a perdere la vita nella carambola tra quattro mezzi sarebbe stata una 62enne di nazionalità tedesca. Il violento scontro avrebbe provocato anche tre feriti, di cui non sono ancora chiare le condizioni.

Fonte foto: ANSA

Il tratto dell’autostrada A1 all’altezza di Valmontone interessato dall’incidente mortale

Traffico bloccato sull’A1

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi della polizia, dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118. La squadra di pompieri arrivata sul posto ha estratto le persone rimaste bloccate tra le lamiere, tra cui il corpo della vittima.

Per permettere l’atterraggio dell’eliambulanza e le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere il tratto di autostrada, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità

Come comunicato da Autostrade, a causa del blocco alla circolazione si registrano lunghe code in entrambe le direzioni, di cinque chilometri tra il bivio della diramazione Roma Sud e Valmontone e fino a nove chilometri tra Anagni e Valmontone in direzione Milano.

A chi viaggia da Napoli verso Roma, il gestore consiglia di uscire a Colleferro e di percorrere la strada statale 6 “Casilina” verso San Cesareo, per poi rientrare in autostrada verso la Capitale. Agli automobilisti che hanno già superato Colleferro, consiglia lo stesso percorso dopo l’uscita obbligatoria a Valmontone

L’incidente a Fondi

Nel Lazio un altro incidente avvenuto nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto ha provocato la morte a Fondi, in provincia di Latina, di una 24enne e il ricovero in gravi condizioni del figlio neonato.

La mamma e il piccolo erano a bordo dell’auto guidata dal compagno della donna, risultato positivo ai test per alcol e droga.