Incidente tra un tir e due auto a Gavardo, vicino Brescia: chiusa la 45bis, traffico bloccato e lunghe code

Un maxi incidente che ha visto coinvolti diversi veicoli ha paralizzato il traffico sulla SS45bis, nel territorio di Gavardo (in provincia di Brescia), nella mattinata di mercoledì 5 aprile 2023.

I dettagli dell’incidente stradale a Gavardo

Come riportato da ‘Brescia Today’, il maxi incidente è avvenuto poco dopo le ore 7 del mattino di mercoledì 5 aprile e ha coinvolto 3 veicoli. Si tratterebbe di due vetture e di un camion.

Stando alle prime informazioni trapelate sul sinistro, lo scontro è stato violento: dopo l’impatto, una delle due automobili e il mezzo pesante sono usciti di strada, terminando la loro corsa nella piccola scarpata che costeggia la Statale.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il maxi incidente stradale è avvenuto nella mattinata di mercoledì 5 aprile a Gavardo, in provincia di Brescia.

Tre persone ferite nell’incidente a Gavardo

Tre persone sono rimaste ferite nell’incidente stradale avvenuto a Gavardo nelle prime ore del mattino di mercoledì 5 aprile.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 39 anni, residente in città, che si trovava al volante del tir coinvolto nel sinistro: il trentanovenne è stato estratto dalle lamiere della cabina del suo camion dai Vigili del Fuoco e poi è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Le sue condizioni sarebbero critiche: trasferito d’urgenza a bordo dell’eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia, è ricoverato in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita e non avrebbe mai perso conoscenza.

Meno gravi risultano le ferite riportate dagli altri due automobilisti coinvolti nell’incidente: entrambi sono stati trasportati, in ambulanza, all’ospedale di Gavardo e poi ricoverati in codice giallo.

Strada chiusa e traffico in tilt sulla SS45bis a Gavardo

La strada in cui si è verificato lo scontro tra il camion e le due vetture è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, tra Gavardo e Villanuova sul Clisi, allo scopo di consentire i primi soccorsi alle persone coinvolte nel sinistro, permettere alla Polizia Stradale di effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e dare la possibilità ai Vigili del Fuoco di rimuovere i veicoli.

In conseguenza della chiusura della strada, la viabilità è andata in tilt per alcune ore nella zona.