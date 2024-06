Incidente tra un’auto e una moto ad Appiano Gentile (Como): ferito un ragazzo di 16 anni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nell’incidente stradale tra un’auto e una moto 125 avvenuto nel pomeriggio ad Appiano Gentile, in provincia di Como, è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 16 anni, ricoverato in ospedale dopo il trasporto in elisoccorso. Rilievi delle Forze dell’Ordine in corso.

L’incidente tra auto e moto ad Appiano Gentile (Como)

È avvenuto nel pomeriggio di oggi – giovedì 13 giugno 2024 – intorno alle ore 17, un incidente all’altezza del civico 3 di via Lecco, poco distante dalla strada Lomazzo-Bizzarone ad Appiano Gentile, comune della provincia di Como, in Lombardia.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, come riportato dalle testate locali, per cause ancora da accertare una motocicletta 125 si è schiantata contro un’automobile.

Appiano Gentile, comune della provincia di Como nel quale un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto tra la moto che conduceva e un'auto

Alla guida della vettura c’era una donna 23enne, mentre il motociclo era condotto da un ragazzo di 16 anni, che sarebbe rimasto gravemente ferito nell’incidente.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni del ferito

In seguito all’incidente, sul posto sono quindi accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale medico, giunto con un’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e un’ambulanza della Croce rossa di Lurate, entrambi comuni della provincia di Como.

Il giovane centauro sarebbe rimasto ferito in modo grave, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118, atterrato in un parco non distante, per il trasporto in ospedale. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, il 16enne non sarebbe in pericolo di vita.

I soccorritori avrebbero difatti prestato le prime cure al ferito direttamente sul posto, prima del trasporto in ospedale in codice giallo. Non avrebbe avuto invece conseguenze gravi la ragazza alla guida della vettura.

Traffico bloccato sulla tratta

Le operazioni di soccorso del personale sanitario accorso hanno però causato dei forti rallentamenti sia su via Lecco che sulla strada Provinciale. Traffico bloccato anche durante le operazioni dei vigili del fuoco, che hanno rimosso i veicoli dalla carreggiata una volta messi al sicuro i due conducenti coinvolti.

Effettuati intanto dai carabinieri tutti i rilievi e gli accertamenti necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.