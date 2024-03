Incidente tra scuolabus e camion causa 5 morti tra cui 3 bambini sull'autostrada dell'Illinois negli Usa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un terribile incidente è avvenuto su un’autostrada dell’Illinois, negli Stati Uniti: lo scontro tra uno scuolabus e un camion ha causato 5 morti, 3 dei quali sono bambini. In seguito allo schianto, entrambi i veicoli hanno preso fuoco.

L’incidente in autostrada in Illinois

L’incidente nel quale hanno perso la vita cinque persone è avvenuto intorno alle 11:30 del mattino (ora locale) di lunedì 11 marzo, nella contea di Schuyler, vicino a Rushville, a circa 370 chilometri a sud-ovest di Chicago, in Illinois (Stati Uniti).

Secondo le prime ricostruzioni uno scuolabus, che viaggiava verso est sulla Route 24, per “un motivo ancora sconosciuto” ha attraversato la linea centrale della corsia, andando a tagliare la strada a un semirimorchio che stava trasportando sabbia.

Il tweet con il quale la Polizia di Stato dell’Illinois ha comunicato l’intervento per l’incidente tra uno scuolabus e un camion avvenuto in autostrada, che ha causato 5 morti

Come dichiarato dalla Polizia dell’Illinois in un comunicato stampa, in seguito all’impatto entrambi i veicoli sono stati avvolti dalle fiamme.

I passeggeri dello scuolabus e del camion

Come confermato da Jody Huffman, capitano della truppa 6 della Polizia di Stato dell’Illinois, sullo scuolabus dell’autobus delle Schuyler-Industry Schools erano presenti l’autista Angela Spiker, 57 anni, e tre bambini: Maria Miller, 5, Andrew Miller, 3 e Noah Driscoll, 3, tutti di Rushville.

Alla guida del camion c’era invece un uomo di 72 anni, David Coufal. In seguito all’incidente, tutte le persone a bordo dei due veicoli sono morte. Il coroner della contea di Schuyler, Terry L. Millslagle, ha detto durante una conferenza stampa che tutti i corpi saranno sottoposti ad autopsia.

In seguito all’incidente, il National Transportation Safety Board ha dichiarato di aver inviato una squadra per condurre un’indagine sulla collisione, in collaborazione con la Polizia di Stato dell’Illinois.

Il cordoglio per le morti nell’incidente

In seguito alla tragedia, le lezioni della Schuyler-Industry Schools sono state cancellate sia per martedì 12 che per mercoledì 13. In un comunicato, la dirigenza scolastica ha affermato che consulenti e personale di supporto saranno messi a disposizione “per studenti e insegnanti in questo momento molto difficile”.

“È con il cuore pesante che annunciamo che la nostra comunità scolastica ha perso sia il personale che gli studenti nell’incidente stradale che ha coinvolto uno dei nostri scuolabus questa mattina – ha detto la scuola con un post sui propri social – I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alle famiglie e alla nostra comunità”.

Anche lo sceriffo della contea di Schuyler, Bill Redshaw, ha espresso durante la conferenza stampa il proprio dolore per quanto accaduto: “Quando si perdono vite umane in questo modo, è devastante. È una vera tragedia”.