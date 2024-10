Incidente tra moto e trattore, morto un 58enne a Ravenna: è la quarta tragedia in provincia in un weekend

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Lungo weekend di sangue nel Ravennate: nel giro di 48 ore, fra sabato 12 e domenica 13 ottobre, si sono verificati 4 incidenti mortali. L’ultimo in ordine di tempo è quello che ha coinvolto una moto e un trattore. Lo scontro si è verificato all’altezza dell’incrocio con via Carlina, a San Romualdo. La vittima è un centauro di 58 anni.

Incidente fra trattore e moto vicino Ravenna

La tragedia si è verificata attorno alle 15:30 di domenica. Il motociclista procedeva su via Sant’Alberto di San Romualdo verso Ravenna a bordo di una Bmw di grossa cilindrata.

Dalla direzione opposta è sopraggiunto un trattore con il rimorchio pieno di sacchi, in procinto di svoltare a sinistra in via Carlina.

Il Borgo di San Romualdo conta 2.000 abitanti, si trova a 2 km dal centro di Ravenna e sorge lungo la provinciale per Sant’Alberto.

Intervenuto l’elisoccorso

Il motociclista ha inchiodato, lasciando visibili segni sull’asfalto, ma evitare lo schianto è stato impossibile. Il posto è stato raggiunto dalle forze dell’ordine, dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, arrivato e ripartito vuoto: il motociclista è morto sul colpo e i sanitari hanno solo potuto prendere atto del decesso.

Gli agenti della Polizia locale di Ravenna hanno chiuso il tratto interessato di via Sant’Alberto per effettuare i rilievi del caso.

Quarto incidente mortale in provincia di Ravenna

Quello avvenuto a San Romualdo è il quarto incidente mortale che ha insanguinato le strade del Ravennate nel giro di poche ore.

Sabato a Sant’Antonio, altra frazione di Ravenna, un tamponamento fra tre veicoli si è risolto in una tragedia: a perdere la vita un 41enne originario di Nardò (Lecce) ma residente in zona.

Poco prima a Glorie di Mezzano due automobili si sono scontrate frontalmente. Nell’urto ha perso la vita sul colpo una donna di 80 anni. Feriti in maniera lieve un uomo e una donna.

E attorno alle 18:30 della stessa giornata a morire in un incidente è stato un motociclista di 40 anni. Il dramma è avvenuto a Bagnacavallo. Mentre procedeva verso Faenza-Bagnacavallo, il centauro ha tamponato un’auto per poi terminare la sua corsa sbattendo violentemente sull’asfalto.